https://ru.sputnik.md/20220225/spasen-ekipazh-sudna-pod-flagom-moldova-49336271.html

Спасен экипаж судна под флагом Молдовы, подбитого в Черном море

Спасен экипаж судна под флагом Молдовы, подбитого в Черном море

В Морском агентстве Молдовы рассказали подробности инцидента с судном под молдавским флагом, в которое попал снаряд в нейтральных водах Черного моря.

2022-02-25T15:36+0200

2022-02-25T15:36+0200

2022-02-25T16:07+0200

молдова

украина

корабль

черное море

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Спасены члены экипажа судна под молдавским флагом Молдовы, в которое попал снаряд в нейтральных водах Черного моря. Об этом заявили в пятницу в Морском агентстве Молдовы.Ранее в Морском агентстве Молдовы сообщили, что корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под молдавским флагом, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E), был поражен снарядом.Как отметили в ведомстве, источник пуска снаряда неизвестен.По данным Морского агентства, на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах."Экипаж корабля – граждане Российской Федерации," – говорится в сообщении.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

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молдова, украина, корабль, черное море