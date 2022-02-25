https://ru.sputnik.md/20220225/spasen-ekipazh-sudna-pod-flagom-moldova-49336271.html
Спасен экипаж судна под флагом Молдовы, подбитого в Черном море
Спасен экипаж судна под флагом Молдовы, подбитого в Черном море
В Морском агентстве Молдовы рассказали подробности инцидента с судном под молдавским флагом, в которое попал снаряд в нейтральных водах Черного моря.
2022-02-25T15:36+0200
2022-02-25T15:36+0200
2022-02-25T16:07+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Спасены члены экипажа судна под молдавским флагом Молдовы, в которое попал снаряд в нейтральных водах Черного моря. Об этом заявили в пятницу в Морском агентстве Молдовы.Ранее в Морском агентстве Молдовы сообщили, что корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под молдавским флагом, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E), был поражен снарядом.Как отметили в ведомстве, источник пуска снаряда неизвестен.По данным Морского агентства, на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах."Экипаж корабля – граждане Российской Федерации," – говорится в сообщении.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
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Спасен экипаж судна под флагом Молдовы, подбитого в Черном море
15:36 25.02.2022 (обновлено: 16:07 25.02.2022) Подписаться на
В Морском агентстве Молдовы рассказали подробности инцидента с судном под молдавским флагом, в которое попал снаряд в нейтральных водах Черного моря.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Спасены члены экипажа судна под молдавским флагом Молдовы, в которое попал снаряд в нейтральных водах Черного моря. Об этом заявили в пятницу в Морском агентстве Молдовы.
"Украинскими властями проведены спасательные мероприятия. Члены экипажа спасены. Двое из них находятся в тяжелом состоянии", – сообщили в агентстве.
Ранее в Морском агентстве Молдовы сообщили, что корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под молдавским флагом, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E), был поражен снарядом.
Как отметили в ведомстве, источник пуска снаряда неизвестен.
По данным Морского агентства, на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах.
"Экипаж корабля – граждане Российской Федерации," – говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.