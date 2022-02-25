https://ru.sputnik.md/20220225/stalo-izvestno-kuda-kishinev-mozhno-prinosit-pomosch-dlya-bezhentsev-49316379.html

Стало известно, куда в Кишиневе можно приносить помощь для беженцев

Стало известно, куда в Кишиневе можно приносить помощь для беженцев

Примэрия Кишинева открыла пункт сбора пожертвований для беженцев

2022-02-25T10:14+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева открыла пункт сбора пожертвований для беженцев, сообщил мэр Ион Чебан. По словам Чебана, принимать помощь будут в международном выставочном центре Moldexpo.Чебан призвал граждан не приносить продукты, требующие подготовки или термической обработки, или продукты с коротким сроком хранения. "Все продукты будут храниться в центре Moldexpo, после чего будут распределены волонтерами в разных местах, где находятся беженцы. Полученные вещи будут зарегистрированы", – пояснил Чебан. Ранее Чебан рассказал, что 65 человек были размещены в центре Moldexpo, еще некоторых поселяют в секторе Ботаника. Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html

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