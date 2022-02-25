https://ru.sputnik.md/20220225/stalo-izvestno-kuda-kishinev-mozhno-prinosit-pomosch-dlya-bezhentsev-49316379.html
Стало известно, куда в Кишиневе можно приносить помощь для беженцев
Стало известно, куда в Кишиневе можно приносить помощь для беженцев
Примэрия Кишинева открыла пункт сбора пожертвований для беженцев
2022-02-25T10:14+0200
2022-02-25T10:14+0200
2022-02-25T10:25+0200
общество
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украина
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помощь
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева открыла пункт сбора пожертвований для беженцев, сообщил мэр Ион Чебан. По словам Чебана, принимать помощь будут в международном выставочном центре Moldexpo.Чебан призвал граждан не приносить продукты, требующие подготовки или термической обработки, или продукты с коротким сроком хранения. "Все продукты будут храниться в центре Moldexpo, после чего будут распределены волонтерами в разных местах, где находятся беженцы. Полученные вещи будут зарегистрированы", – пояснил Чебан. Ранее Чебан рассказал, что 65 человек были размещены в центре Moldexpo, еще некоторых поселяют в секторе Ботаника. Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html
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в молдове, молдова, кишинев, ион чебан, украина, беженцы, помощь
Стало известно, куда в Кишиневе можно приносить помощь для беженцев
10:14 25.02.2022 (обновлено: 10:25 25.02.2022) Подписаться на
Все желающие помочь беженцам, прибывшим с Украины, смогут отнести продукты и другое необходимое в специальный пункт в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Примэрия Кишинева открыла пункт сбора пожертвований для беженцев, сообщил мэр Ион Чебан.
По словам Чебана, принимать помощь будут в международном выставочном центре Moldexpo.
Ежедневно с 9.00 до 16.00 на Moldexpo волонтеры будут принимать еду, одеяла и теплую одежду.
Чебан призвал граждан не приносить продукты, требующие подготовки или термической обработки, или продукты с коротким сроком хранения.
"Все продукты будут храниться в центре Moldexpo, после чего будут распределены волонтерами в разных местах, где находятся беженцы. Полученные вещи будут зарегистрированы", – пояснил Чебан.
Ранее Чебан рассказал, что 65 человек были размещены в центре Moldexpo, еще некоторых поселяют в секторе Ботаника.
Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.
Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.