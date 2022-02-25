https://ru.sputnik.md/20220225/sudno-moldavski-flag-chernoe-more-neytralnykh-vodakh-49330497.html
В судно под молдавским флагом попал снаряд в нейтральных водах Черного моря
В судно под молдавским флагом попал снаряд в нейтральных водах Черного моря
В экипаже судна под молдавским флагом - все граждане России.
2022-02-25T14:29+0200
2022-02-25T14:29+0200
2022-02-25T16:14+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Молдовы, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E), был поражен снарядом, сообщили в пятницу в Морском агентстве Молдовы. Как отметили в агентстве, источник пуска снаряда неизвестен. По данным Морского агентства, на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. Морское агентство дополнительно проинформирует о процессе спасения экипажа и корабля под флагом Молдовы. Экипаж корабляНапомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/gorodskoy-transport-kishinev-bezhentsy-ukrainya-49328611.html
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в молдове, молдова, черное море, судно
В судно под молдавским флагом попал снаряд в нейтральных водах Черного моря
14:29 25.02.2022 (обновлено: 16:14 25.02.2022) Подписаться на
Морское агентство Молдовы сообщило о попадании снаряда в судно под молдавским флагом в Черном море.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Молдовы, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E), был поражен снарядом, сообщили в пятницу в Морском агентстве Молдовы.
Как отметили в агентстве, источник пуска снаряда неизвестен.
По данным Морского агентства, на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах.
"На данный момент спасательные работы ведутся близлежащими кораблями. Экипаж корабля – граждане Российской Федерации," – говорится в сообщении.
Морское агентство дополнительно проинформирует о процессе спасения экипажа и корабля под флагом Молдовы.
1.
Текутов Владимир Геннадьевич (Капитан, Россия)
2.
Гасанов Рафаэль Ринатович (ст. пом.капитана, Россия)
3.
Мирзоян Эдгар Каренович (Вт.пом.капитана, Россия)
4.
Драпей Руслан Николаевич (Ст.механик, Россия)
5.
Литвин Виталий Владимирович (Второй механик, Россия)
6.
Ничипорук Юрий Николаевич (Моторист, Россия)
7.
Афанасьев Станислав Геннадиевич (Моторист, Россия)
8.
Митасов Сергей Александрович (Повар, Россия)
9.
Жижко Андрей Владимирович (Боцман, Россия)
10.
Петров Никита Артурович (кадет, Россия)
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.