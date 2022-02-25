https://ru.sputnik.md/20220225/sudno-moldavski-flag-chernoe-more-neytralnykh-vodakh-49330497.html

В судно под молдавским флагом попал снаряд в нейтральных водах Черного моря

В судно под молдавским флагом попал снаряд в нейтральных водах Черного моря

В экипаже судна под молдавским флагом - все граждане России.

2022-02-25T14:29+0200

2022-02-25T14:29+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Корабль MILLENIAL SPIRIT IMO Nr. 7392610 (танкер-химовоз) под флагом Молдовы, находясь в нейтральных водах Черного моря (46°22.221'N, 031°07.095'E), был поражен снарядом, сообщили в пятницу в Морском агентстве Молдовы. Как отметили в агентстве, источник пуска снаряда неизвестен. По данным Морского агентства, на борту корабля вспыхнул пожар, оборудование и спасательные шлюпки были уничтожены, экипаж корабля покинул судно в одних спасательных жилетах. Морское агентство дополнительно проинформирует о процессе спасения экипажа и корабля под флагом Молдовы. Экипаж корабляНапомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ru.sputnik.md/20220225/gorodskoy-transport-kishinev-bezhentsy-ukrainya-49328611.html

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