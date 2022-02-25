https://ru.sputnik.md/20220225/toplivo-vse-dorozhe-nare-publikuet-tseny-na-benzin-i-dizel-49323364.html

Топливо все дороже: НАРЭ публикует цены на бензин и дизель

Топливо все дороже: НАРЭ публикует цены на бензин и дизель

НАРЭ опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные на 26-28 февраля

2022-02-25T12:28+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 26, 27 и 28 февраля. Так, цена на 95-й бензин повысится на десять банов, до 24,44 лея за литр.Цена на дизтопливо поднимется на 11 банов, до 21,14 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220225/nare-defitsit-toplivo-moldova-49320924.html

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