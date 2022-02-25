https://ru.sputnik.md/20220225/ukraina-zakryla-kpp-granitsa-pridnestrovie-49321565.html

Украина закрыла КПП на границе с Приднестровьем

Украина закрыла КПП на границе с Приднестровьем

Украинская сторона приостановила работу контрольно-пропускных пунктов Платоново и Кучурган на границе с Приднестровьем

2022-02-25T11:25+0200

2022-02-25T11:25+0200

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общество

украина

приднестровье

кпп

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Украинская сторона приостановила работу контрольно-пропускных пунктов Платоново и Кучурган на границе с Приднестровьем. Движение заблокировано как на въезд, так и на выезд, сообщает таможенный комитет Приднестровья. О возобновлении работы украинских пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.Одним из тех, кто сегодня утром успел пересечь границу, был Александр Дутка."Ехал из Москвы в Тирасполь на машине с приднестровскими номерами. Паника, конечно, была на дорогах. Но на таможне все было отлично, мы спокойно проехали", – говорит тираспольчанин.Глава МВД Анна Ревенко во время пресс-конференции в пятницу заявила, что на данный момент не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.По состоянию на утро пятницы молдавско-украинскую границу по направлению въезда пересекли 15 816 граждан Украины, сообщила на брифинге глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко.По данным Ревенко, 3100 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию. Еще 3320 украинских граждан отправились домой. Как отметила Ревенко, большинство людей располагают своим личным транспортом."Запросов на предоставление убежища к 8 утра было 315 (дети и взрослые). Если просят размещения, их направляют в пункт Бюро по миграции и убежищу в Кишиневе. Запросили помощи и были размещены 74 человека, большинство – семьи с детьми", – пояснила Ревенко.В пункте временного размещения в Паланке, по данным Ревенко, к середине вчерашнего дня были размещены 38 человек, сейчас там остались 28 человек (взрослые и дети).Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.

https://ru.sputnik.md/20220225/moldova-ukrainskie-bezhentsy-situatsiya-granitsa-49319126.html

https://ru.sputnik.md/20220224/na-kpp-leusheny-albitsa---zator-iz-zhelayuschikh-vekhat-na-territoriyu-rumynii-49305350.html

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украина, приднестровье, кпп