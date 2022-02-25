https://ru.sputnik.md/20220225/v-avia-invest-prokommentirovali-reshenie-komissii-po-chs-49350557.html

В Avia Invest прокомментировали решение Комиссии по ЧС

В Avia Invest прокомментировали решение Комиссии по ЧС

Компания считает решение незаконным и намерена принять "меры юридической защиты".

2022-02-25T20:00+0200

2022-02-25T20:00+0200

2022-02-25T21:16+0200

общество

в молдове

международный аэропорт кишинева

чрезвычайная ситуация

решение

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Администрация ООО Avia Invest и Кишиневского международного аэропорта считает незаконным решение правительственной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, по которому в Avia Invest "в одностороннем порядке" был назначен новый руководитель.В компании напоминают, что, по словам представителей государственных органов, такое решение продиктовано важностью обеспечения безопасности и общественного порядка и с учетом роли Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Республики Молдова."Непонятно, почему была принята эта мера, так как ООО Avia Invest не несет ответственности за выполнение полетов или безопасность воздушного пространства Республики Молдова", – сказано в заявлении Avia Invest. В компании подчеркнули, что в Молдове существуют государственные учреждения, которые "несут четкие обязанности в этом отношении", такие как Государственное предприятие по использованию воздушного пространства и службе воздушного движения "Молдатса" или Управление гражданской авиации.В связи с этим в Avia Invest обещают принять "все необходимые юридические меры" для своей защиты.Напомним, в пятницу новым администратором ООО Avia Invest на период действия чрезвычайного положения вместо Бориса Салова был назначен Серджиу Кетрару. Решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям."Решение продиктовано важностью обеспечения безопасности и общественного порядка и с учетом роли Кишиневского международного аэропорта в авиационной инфраструктуре Молдовы", – было заявлено в сообщении правительства.

https://ru.sputnik.md/20220224/aeroport-kishinev-vynuzhdenno-seli-pyat-bortov-letevshikh-na-ukrainu-49270722.html

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2022

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в молдове, международный аэропорт кишинева, чрезвычайная ситуация, решение