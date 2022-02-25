https://ru.sputnik.md/20220225/v-moldove-zaregistrirovano-bolee-400-zayavleniy-o-predostavlenii-ubezhischa-49356726.html

В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища

В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища

МВД Молдовы представило статистику по запросившим убежища в стране.

2022-02-25T23:14+0200

2022-02-25T23:14+0200

2022-02-25T23:14+0200

общество

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. По состоянию на пятницу в Молдове зарегистрировано 435 заявлений о предоставлении убежища, в том числе 189 заявлений - в течение суток, 107 из которых от граждан Украины, сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.Также сообщается, что украинско-молдавскую границу пересек 21 322 человек, в страну въехали 20 150 человек, выехали - 1172 человека.Самый интенсивный поток въезжающих из Украины зафиксирован на пунктах пересечения государственной границы Паланка и Тудора.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>

https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-budem-prinimat-bezhentsev-dazhe-esli-ikh-potok-uvelichitsya-49327749.html

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