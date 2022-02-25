Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220225/v-moldove-zaregistrirovano-bolee-400-zayavleniy-o-predostavlenii-ubezhischa-49356726.html
В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища
В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища
МВД Молдовы представило статистику по запросившим убежища в стране.
2022-02-25T23:14+0200
2022-02-25T23:14+0200
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49319489_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d10fb19c7fa7c41006ca0b58ad370280.jpg
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. По состоянию на пятницу в Молдове зарегистрировано 435 заявлений о предоставлении убежища, в том числе 189 заявлений - в течение суток, 107 из которых от граждан Украины, сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.Также сообщается, что украинско-молдавскую границу пересек 21 322 человек, в страну въехали 20 150 человек, выехали - 1172 человека.Самый интенсивный поток въезжающих из Украины зафиксирован на пунктах пересечения государственной границы Паланка и Тудора.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра&gt;&gt;&gt;В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней&gt;&gt;&gt;Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты&gt;&gt;&gt;Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-budem-prinimat-bezhentsev-dazhe-esli-ikh-potok-uvelichitsya-49327749.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/19/49319489_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_63798541e51ac3550ba434f81d2929e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища

23:14 25.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausКПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы
КПП Паланка, через который в Молдову едут украинские беженцы - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
МВД Молдовы представило статистику по запросившим убежища в стране.
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. По состоянию на пятницу в Молдове зарегистрировано 435 заявлений о предоставлении убежища, в том числе 189 заявлений - в течение суток, 107 из которых от граждан Украины, сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.
Также сообщается, что украинско-молдавскую границу пересек 21 322 человек, в страну въехали 20 150 человек, выехали - 1172 человека.
Самый интенсивный поток въезжающих из Украины зафиксирован на пунктах пересечения государственной границы Паланка и Тудора.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 25.02.2022
Общество
Санду: будем принимать беженцев, даже если их поток увеличится
13:27
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>
В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>
Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>
Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала