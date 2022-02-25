https://ru.sputnik.md/20220225/v-moldove-zaregistrirovano-bolee-400-zayavleniy-o-predostavlenii-ubezhischa-49356726.html
В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища
В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища
МВД Молдовы представило статистику по запросившим убежища в стране.
2022-02-25T23:14+0200
2022-02-25T23:14+0200
2022-02-25T23:14+0200
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. По состоянию на пятницу в Молдове зарегистрировано 435 заявлений о предоставлении убежища, в том числе 189 заявлений - в течение суток, 107 из которых от граждан Украины, сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.Также сообщается, что украинско-молдавскую границу пересек 21 322 человек, в страну въехали 20 150 человек, выехали - 1172 человека.Самый интенсивный поток въезжающих из Украины зафиксирован на пунктах пересечения государственной границы Паланка и Тудора.Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Где в Кишиневе размещают беженцев - ответ мэра>>>В Молдове введено чрезвычайное положение на 60 дней>>>Комиссия по ЧС провела заседание: какие решения приняты>>>Сколько граждан Украины запросили убежище в Молдове>>>
https://ru.sputnik.md/20220225/sandu-budem-prinimat-bezhentsev-dazhe-esli-ikh-potok-uvelichitsya-49327749.html
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в молдове
В Молдове зарегистрировано более 400 заявлений о предоставлении убежища
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МВД Молдовы представило статистику по запросившим убежища в стране.
КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. По состоянию на пятницу в Молдове зарегистрировано 435 заявлений о предоставлении убежища, в том числе 189 заявлений - в течение суток, 107 из которых от граждан Украины, сообщает Министерство внутренних дел Молдовы.
Также сообщается, что украинско-молдавскую границу пересек 21 322 человек, в страну въехали 20 150 человек, выехали - 1172 человека.
Самый интенсивный поток въезжающих из Украины зафиксирован на пунктах пересечения государственной границы Паланка и Тудора.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней, начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.