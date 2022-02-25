https://ru.sputnik.md/20220225/v-mvd-predstavili-novye-dannye-po-bezhentsam-iz-ukrainy-49319818.html
В МВД представили новые данные по беженцам из Украины
В МВД представили новые данные по беженцам из Украины
В Молдове регистрируют все больше прибывших украинцев, многих уже разместись в специальных пунктах на границе и в Кишиневе.
2022-02-25T10:58+0200
2022-02-25T10:58+0200
2022-02-25T11:36+0200
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общество
молдова
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. По состоянию на утро пятницы молдавско-украинскую границу по направлению въезда пересекли 15 816 граждан Украины, сообщила на брифинге глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко.По данным Ревенко, 3100 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию. Еще 3320 украинских граждан отправились домой. Как отметила Ревенко, большинство людей располагают своим личным транспортом. В пункте временного размещения в Паланке, по данным Ревенко, к середине вчерашнего дня были размещены 38 человек, сейчас там осталось 28 человек (взрослые и дети)."В пункте Каларашэука в Атаках вчера было 37 человек. Сейчас там 22 человека остались. В Moldexpo в Кишиневе уже разместились 72 человека. Всего этот пункт может вместить до 500 человек", – добавила глава МВД.Она добавила, что в целом все подготовленные пункты по стране могут вместить порядка 1100 человек. "Во все центры направили социальных работников, сотрудников бюро по миграции и медиков. Многие граждане сообщают, что отправляются к родственникам и друзьям ненадолго, многие ищут жилье за свой счет", – уточнила Ревенко. В то же время глава МВД отметила, что на КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до 8 километров, но теперь начала снова расти.
https://ru.sputnik.md/20220225/situatsiya-na-granitse-moldovy-kakie-kpp-49313285.html
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украина, беженцы, молдова, в молдове, анна ревенко, мвд
В МВД представили новые данные по беженцам из Украины
10:58 25.02.2022 (обновлено: 11:36 25.02.2022) Подписаться на
В Молдове регистрируют все больше прибывших украинцев, многих уже разместили в специальных пунктах на границе и в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. По состоянию на утро пятницы молдавско-украинскую границу по направлению въезда пересекли 15 816 граждан Украины, сообщила на брифинге глава Министерства внутренних дел (МВД) Анна Ревенко.
По данным Ревенко, 3100 граждан Украины уже покинули Молдову и уехали в Румынию. Еще 3320 украинских граждан отправились домой. Как отметила Ревенко, большинство людей располагают своим личным транспортом.
Запросов на предоставление убежища к 8 утра было 315 (дети и взрослые). Если просят размещения, их направляют в пункт Бюро по миграции и убежищу в Кишиневе. Запросили помощи и были размещены 74 человека, большинство – семьи с детьми.
В пункте временного размещения в Паланке, по данным Ревенко, к середине вчерашнего дня были размещены 38 человек, сейчас там осталось 28 человек (взрослые и дети).
"В пункте Каларашэука в Атаках вчера было 37 человек. Сейчас там 22 человека остались. В Moldexpo в Кишиневе уже разместились 72 человека. Всего этот пункт может вместить до 500 человек", – добавила глава МВД.
Она добавила, что в целом все подготовленные пункты по стране могут вместить порядка 1100 человек.
"Во все центры направили социальных работников, сотрудников бюро по миграции и медиков. Многие граждане сообщают, что отправляются к родственникам и друзьям ненадолго, многие ищут жилье за свой счет", – уточнила Ревенко.
В то же время глава МВД отметила, что на КПП Молдовы по-прежнему оживленно. Ночью очередь машин на въезд в Молдову достигала 20 километров, к утру уменьшилась до 8 километров, но теперь начала снова расти.