https://ru.sputnik.md/20220225/v-odesse-vveden-rezhim-komendantskogo-chasa-49352221.html

В Одессе введен режим комендантского часа

В Одессе введен режим комендантского часа

В Одессе начнет действовать комендантский час, такое решение приняла местная администрация.

2022-02-25T22:28+0200

2022-02-25T22:28+0200

2022-02-25T22:28+0200

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КИШИНЕВ, 25 фев - Sputnik. В Одессе городскими властями введен комендантский час, он будет действовать с 23.00 до 5.00 утра, передает РИА Новости со ссылкой на пятничное сообщение пресс-службы одесской горадминистрации.Режим комендантского часа уже действует и в других городах Украины: Киеве, Львове, Николаеве, Харькове, Запорожье.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Пункты пропуска на границе с Украиной работают штатно – Оперштаб ПриднестровьяНаходящимся в Одесской области гражданам Казахстана рекомендовано добираться до МолдовыО чем говорили на встрече в Тирасполе Андрей Руденко и Вадим Красносельский

https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-peregovory-49328905.html

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