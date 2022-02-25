https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-peregovory-49328905.html
Зеленский предложил переговоры Путину
Зеленский предложил переговоры Путину
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров.
2022-02-25T13:35+0200
2022-02-25T13:35+0200
2022-02-25T15:08+0200
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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров, передает РИА Новости."Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации... давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.При этом он подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине.Он перечислил антироссийские действия Запада, отметив, что этого недостаточно и призвал к отключению России от системы SWIFT и отзыву послов из Москвы. Кроме того, Зеленский призывал жителей Европы требовать "остановить войну".Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ru.sputnik.md/20220225/peskov-zelenskii-neytralnyy-status-dvizhemsya-storona-pozitiv-49325002.html
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Зеленский предложил переговоры Путину
13:35 25.02.2022 (обновлено: 15:08 25.02.2022) Подписаться на
Зеленский в телеобращении подверг критике Европу за медленную помощь Украине и предложил президенту России сесть за стол переговоров.
КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину сеть за стол переговоров, передает РИА Новости
.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации... давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", – заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
При этом он подверг критике Европу за "медленную помощь" Украине.
"Мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам на Украине", – сказал Зеленский.
Он перечислил антироссийские действия Запада, отметив, что этого недостаточно и призвал к отключению России от системы SWIFT и отзыву послов из Москвы. Кроме того, Зеленский призывал жителей Европы требовать "остановить войну".
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.