https://ru.sputnik.md/20220225/zelenskiy-ukraina-ostalas-odna-49315296.html

Зеленский: Украина осталась одна

Зеленский: Украина осталась одна

Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека - Зеленский

2022-02-25T09:27+0200

2022-02-25T09:27+0200

2022-02-25T10:02+0200

политика

владимир зеленский

украина

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КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно", заявил президент Украины Владимир Зеленский."Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим ... и видим ... что этого недостаточно", – заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.Зеленский заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия, передает РИА Новости.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные Силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ru.sputnik.md/20220224/krasnoselskiy-situatsiya-pridnestrove-stabilna-kontroliruema-49279814.html

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владимир зеленский, украина