https://ru.sputnik.md/20220226/pogodnye-rekordy-moldovy-26-fevralya-49356275.html
Погодные рекорды Молдовы 26 февраля
Погодные рекорды Молдовы 26 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-26T00:02+0200
2022-02-26T00:02+0200
2022-02-26T00:02+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Самое теплое 26 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 32 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1990 году воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1945 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,7 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,4 градуса.Восточный гороскоп – 2022: кому повезет в год Тигра>>>Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака>>>
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 26 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Самое теплое 26 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 32 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1990 году воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1945 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,7 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,4 градуса.