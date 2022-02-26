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https://ru.sputnik.md/20220226/pogodnye-rekordy-moldovy-26-fevralya-49356275.html
Погодные рекорды Молдовы 26 февраля
Погодные рекорды Молдовы 26 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-26T00:02+0200
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КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Самое теплое 26 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 32 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 1990 году воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию.А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1945 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,7 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,4 градуса.Восточный гороскоп – 2022: кому повезет в год Тигра&gt;&gt;&gt;Год Тигра-2022: точный гороскоп по месяцам для всех знаков Зодиака&gt;&gt;&gt;
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в молдове, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 26 февраля

00:02 26.02.2022
© Sputnik / Mihai CarausКишинев люди город
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920, 26.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Самое теплое 26 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано 32 года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 1990 году воздух прогрелся до +20,7 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 26 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в революционном 1945 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –17,7 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,4 градуса.
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