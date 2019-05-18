Флешмоб в поезде: пассажиры исполнили песни военных лет - видео

В соцсетях становится популярным ролик, на котором запечатлен необычный флешмоб в Израиле.

Историческую память о вкладе советского народа в освобождении мира от фашизма стереть невозможно. В следующем году Великой Победе будет 75! К этому событию будут готовиться во многих странах, включая Израиль, где живут в том числе и потомки героев, обводивших Европу от коричневой чумы. В Интернете давно "гуляет" видеоролик, подготовленный представителями Евро-Азиатского Еврейский Конгресса. На кадрах запечатлен музыкальный флешмоб в поезде.

Солисты Израильской оперы, филармонического оркестра, известные музыканты выступили перед пассажирами израильских поездов, чтобы напомнить им о празднике и о ветеранах Второй мировой войны. Переходя из вагона в вагон, артисты исполняли на русском языке и на иврите популярные песни военных лет: "Катюша", "Синий платочек", "Смуглянка", "День Победы" и другие. Пассажиры живо реагировали на происходящее и подпевали. Что в очередной раз подтверждает факт: Память о Победе объединяет народы.

На платформе информационного агентства и радио Sputnik стартовал специальный мультимедийный проект, посвященный Великой Победе и 75-летию освобождения Молдовы от фашистских захватчиков. Здесь мы будем публиковать самые яркие факты и запоминающиеся истории, уникальные фото и видео, которые рассказывают об огненных годах войны, о яростных сражениях Великой Отечественной и о Великой Победе.

Каждый может присоединиться к акции. Для этого достаточно прислать в редакцию ваши короткие рассказы с фотоснимками ваших родственников, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. Лучшие истории и фото будут опубликованы в рубрике "Память сердца: наши герои" на странице проекта.

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