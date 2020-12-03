Русский герой: имя его неизвестно, но подвиг - бессмертен

Памятная дата в честь российских и советских воинов, погибших при исполнении ратного долга, - День Неизвестного солдата - установлена 3 декабря.

КИШИНЕВ, 3 дек - Sputnik. С 2014 года в календаре памятных дат военной истории появился особенный день, учрежденный в честь героев, оставшихся безымянными, чьи судьбы нам доселе неизвестны. В суровой фронтовой арифметике, где на счету каждый патрон, мина и снаряд, казалось бы, не должно остаться места для пробелов и недочетов. Но таковые, к сожалению, случаются и по сей день. В пламени войны, где плавятся судьбы целых народов и государств, солдатская судьба часто остается незамеченной.

© Photo : Алексей Петрович Город Атаки, у памянтика Неизвестному солдату.

В кишиневском храме Святого Владимира, во внутреннем дворе, сооружен необычный мемориал. Типовой каменный крест румынского образца с едва читаемой надписью "Un erou rus necunoscut", что в переводе на русский язык значит "Неизвестному русскому герою".

© Photo : Алексей Петрович Крест "Неизвестному русскому герою".

Такие распятия в годы Второй мировой войны румынское командование устанавливало на могилах своих погибших военнослужащих, от Прута до Сталинграда.

Но этот памятник - особенный. Его соорудили румынские войска на могиле погибшего летом 1941-го года советского солдата, сражавшегося на государственном рубеже до последнего патрона.

Весной 2014 года в городе Атаки Окницкого района в ходе строительных работ обнаружили присыпанный слоем земли каменный крест, а под ним – фрагменты обмундирования и останки погибшего военнослужащего. В ходе проведенной экспертизы удалось установить, что они принадлежат солдату Красной армии, имя которого, к сожалению, так и осталась неизвестным. Всех без исключения поразила сделанная на кресте надпись. Кем был погибший воин, что совершил он в своем последнем бою, заслужив посмертное признание своего подвига от врагов, - мы никогда не узнаем.

Погибшего героя перезахоронили с воинским почестями в центре города Атаки, установили на могиле гранитный обелиск. По согласованию с органами внутренних дел, найденный каменный крест передали в музей поисковых организаций "Ратная слава" в Кишиневе.

Поисковые организации Республики Молдова много лет плодотворно сотрудничали с приходом храма Святого Владимира, так что решение установить крест во дворе церкви, находящейся вблизи от мемориала воинской славы "Вечность", нашло полную поддержку.

© Photo : Алексей Петрович С молитвой о воинах, павших на поле брани.

С 2018-го года воскресные службы в храме неизменно заканчиваются в церковном дворе, рядом с памятником неизвестному русскому герою, сложившему свою голову жарким летом 1941 года. Имя его неизвестно, но подвиг его - бессмертен.

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