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Сборная Португалии по футболу

Кубок мира в России: сборная Португалии глазами болельщика

© REUTERS / Arnd Wiegmann
Новости ЧМ-2018
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Елена Комолова
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на команды стран — участниц российского мундиаля. Эта статья посвящена команде Португалии, действующему чемпиону Европы.

Для начала порассуждаем: все-таки не вполне корректно отождествлять Португалию с Криштиану Роналду – лучшим игроком мира, который неоднократно доказывал свой профессионализм и в мадридском "Реале", и в национальной сборной. В Португалии достаточно футбольных школ. Два клуба – лиссабонские "Бенфика" и "Спортинг" — постоянно участвуют в европейских турнирах.

Ребята примут участие в грандиозном футбольном представлении, которое пройдёт в Москве с 8 по 15 июня в преддверии чемпионата мира - 2018.
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Да и другие команды "не лыком шиты". Как доказательство — в пятерке лучших чемпионата Португалии 2018 года находится команда "Маритиму" с далекого острова Мадейра. Но все-таки личности для национальной сборной Португалии важны. И история это доказывала не раз.

"Черная пантера" и кузен

"Черная Пантера" — это Эйсебио. Именно так в СССР писали имя уроженца тогда еще португальской колонии Мозамбик Эузебиу да Силва Феррейру. Это был "человек-таран". Он один мог пройти через всю оборону соперника и за счет мощных атлетических качеств нанести удар по воротам. Все успехи лиссабонской "Бенфики" того периода были связаны с "черной пантерой" — так прозвали его болельщики самой западной европейской страны.

Эйсебио, по сути, стал первым африканцем, который оказал влияние на развитие мирового и европейского футбола. Он стал ключевым атакующим звеном довольно-таки крепкой португальской сборной на Чемпионате мира 1966 года в Англии. В заключительном матче группового этапа были повержены бразильцы во главе с Пеле – в той игре "король футбола" получил травму колена.

Затем последовали легендарные голы Эйсебио в четвертьфинале против сборной КНДР и хорошая игра "черной пантеры" с Англией, которую португальцы обыграть не смоли. Но тот чемпионат закончился для них на мажорной ноте. В матче против сборной СССР первый гол на 12-й минуте с пенальти забил именно Эйсебио. Это был последний из девяти мячей лучшего бомбардира Чемпионата мира.

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Это было первым и последним появлением "черной пантеры" на планетарных первенствах. В конце 70-х его слава потихоньку сошла на нет. И о нем вспоминали в СССР в основном благодаря музыкальным и танцевальным достижениям его двоюродного брата Африка Симона – исполнителя знаменитого шлягера Hafanana.

Маленькие радости конца века

После этого португальцы редко появлялись на крупных футбольных турнирах. Первым "всплеском" стал Чемпионат Европы-1984, на который они попали благодаря судье. В отборочном матче в апреле 1983 сборная во главе с блистательным форвардом Жоао Пинту была разгромлена сборной СССР — 5:0. Однако благодаря турнирным раскладам полгода спустя в домашнем матче португальцам было достаточно победы с минимальным счетом. Они ее и добились благодаря умелому падению одного из португальцев в штрафной площади возле ворот Рината Дасаева. Судья не заметил фальши – и дорога на чемпионат Европы для советских футболистов была закрыта. Жордао безупречно исполнил пенальти.

А вот португальцы повеселились на том первенстве изрядно. Начали они с ничьих против ФРГ и Испании. Но затем благодаря минимальной победе над Румынией они вышли в полуфинал, где попали на французов, у которых на тот момент была блистательная сборная, в которой играли Платини, Жиресс, Фернандес и Тигана. Сражались, как могли. Благодаря усилиям вратаря Паулу Бенту и защиты португальцы смогли перевести игру в дополнительное время. Но в самом ее конце класс французской атаки взял верх. Тем не менее, бронза стала блистательным результатом для той команды.

Следующий расцвет португальского футбола начался в 90-х годах, и случился он благодаря блистательной работе футбольных школ. Чемпионы Европы конца 80-х – начала 90-х выросли и стали задавать тон в европейском футболе. Среди той плеяды талантливых игроков – Лиуш Фигу, Руй Кошта, вратарь Витор Байя. Однако сыгранности команде не хватало. Она пришла лишь в конце ХХ века, когда сборная Португалии дошла до полуфинала Чемпионата Европы 2000 года, где снова проиграла французам.

Домашнее фиаско и немецкий полуфинал

В 2004 году чемпионат Европы проходил как раз в Португалии. И сборная этой страны считалась фаворитом первенства. Бразильскому тренеру Луишу Фелипе Сколари удалось собрать достаточно крепкий сплав из старых и новых игроков. К "старичкам" успешно добавились Манише и Элдер Поштига. Однако триумфа не получилось. В домашнем финале победу одержали не фавориты-хозяева, а сборная Греции, которая выстроила бетонную стену возле своих ворот.

То поражение было компенсировано тремя месяцами позже, когда в ходе отборочного турнира к Чемпионату мира в Германии португальцы буквально разорвали сборную России со счетом 7:1. Та игра для многих из нас вошла в историю под названием "ночной позор" — именно он и привел к отставке тренера Георгия Ярцева, который после шестого пропущенного мяча психанул и ушел в раздевалку.

А португальцы подошли к Чемпионату мира во всеоружии. Предварительный этап был пройден без проблем. После чего не без участия молодого Криштиану Роналду были обыграны Нидерланды и Англия.

О четвертьфинале 2006 года надо сказать особо. Потому что молодой и красивый любимец женщин и русской модели Ирины Шейк повел себя не очень хорошо. Во втором тайме нарушил правила англичанин Уэйн Руни, одноклубник Роналду по "Манчестер Юнайтед". И Криштиану после этого стал буквально умолять судью, чтобы тот удалил Уэйна. Аргентинский судья Элисондо согласился с доводами Роналду. После этого эпизода Криштиану попал в немилость к английским болельщикам.

Полуфинал особых радостей португальцам не принес. И снова – поражение от французов. На сей раз после пенальти от Зинедина Зидана.

Не Криштиану единым

Последующее десятилетие сборной Португалии прошло все-таки под диктовку Криштиану. Человек с потрясающей скоростью и феноменальным дриблингом, он влюбил в себя весь футбольный мир. Однако характер его по-прежнему оставался скверным. В ключевые моменты он мог совершенно неоправданно взять игру на себя в ущерб партнерам. Иногда из-за этого команде не удавались крупные турниры, как, например, Чемпионат мира-2014. Команда вылетела на групповой стадии, проиграв немцам и пропустив вперед себя – на второе место – сборную США.

Спустя два года во Франции на чемпионате Европы стало ясно: Роналду – безусловный лидер команды, но без талантливых игроков на поле он сделать ничего не может. Когда Криштиану не смог продолжить игру из-за травмы, он всячески старался помочь эмоциями тренеру Фернаду Сантушу. И вот такой адреналин позволил молодому Эдеру забить гол в ворота французов – вечных обидчиков португальской сборной.

Накануне Чемпионата мира в России уже можно сказать, что костяк у команды есть. Это и бывший игрок питерского "Зенита" Бруну Алвеш, и лидер турецкого "Бешикташа" Рикарду Куарежма – именно он в том победном матче 2016 года над Францией стал выполнять роль вожака. Могут выстрелить в России и форвард "Милана" Андре Силва, и игрок "Монако" Жоао Моутинью.

Ну, на что способны Роналду и компания, станет ясно в столице Мордовии Саранске, где португальцы проведут заключительную встречу группового этапа против команды Ирана.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
Чемпионат мира, чм-2018, футбол, Португалия, Спорт
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