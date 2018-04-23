18:32 23 Апреля 2018
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В. Мутко посетил стадион Самара Арена

Мутко: все субъекты РФ справились с задачами при подготовке к ЧМ-2018

© Sputnik / Юрий Стрелец
Новости ЧМ-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (18)
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Вице-премьер России заявил, что все задачи при подготовке к чемпионату мира по футболу выполнены субъектами РФ.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Все субъекты России, хоть и не без проблем, но справились со своими задачами при подготовке к чемпионату мира по футболу, заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко, которого цитирует РИА Новости

Официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 волк Забивака
© Sputnik / Grigoriy Sisoev
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"Мы прошли с вами вместе семь лет, готовились к чемпионату мира. Хочу поблагодарить вас за проведенную работу. Большое внимание мы уделяли вопросам безопасности. Мы находимся на финишной прямой. Времени до чемпионата мира осталось совсем мало. Все субъекты справились со своими задачами, хоть и не без проблем", — сказал Мутко в ходе семинара по вопросам подготовки городов и приему национальных сборных команд-участниц чемпионата мира.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (18)

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Теги:
подготовка, чемпионат, футбол, Чемпионат мира по футболу, Виталий Мутко, Россия
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