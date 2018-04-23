Мутко: все субъекты РФ справились с задачами при подготовке к ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Все субъекты России, хоть и не без проблем, но справились со своими задачами при подготовке к чемпионату мира по футболу, заявил замглавы правительства РФ Виталий Мутко, которого цитирует РИА Новости.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Кроме матчей: топ самых лучших событий на ЧМ-2018 по футболу

"Мы прошли с вами вместе семь лет, готовились к чемпионату мира. Хочу поблагодарить вас за проведенную работу. Большое внимание мы уделяли вопросам безопасности. Мы находимся на финишной прямой. Времени до чемпионата мира осталось совсем мало. Все субъекты справились со своими задачами, хоть и не без проблем", — сказал Мутко в ходе семинара по вопросам подготовки городов и приему национальных сборных команд-участниц чемпионата мира.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.