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Футбол. Товарищеский матч сборных России и Марокко

Кубок мира в России: сборная Марокко глазами болельщика

© Sputnik / Александр Вильф
Новости ЧМ-2018
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Олег Дмитриев
Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (20)
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Болельщик с 40-летним стажем, колумнист Sputnik Олег Дмитриев предлагает "неэнциклопедический" взгляд на команды стран – участниц "российского мундиаля". Эта статья посвящена команде Марокко, которая будет играть в группе Б вместе с Испанией, Португалией и Ираном.

Всегда сложно писать об "экзотических командах", которые ты видел в действии всего лишь несколько раз в жизни. Но при внимательном рассмотрении всегда замечаешь детали, которые заставляют тебя с интересом смотреть на происходящее. И Марокко тут — не исключение. Хотя, признаться, в наших краях эта страна больше известна апельсинами, а не футболом, пишет обозреватель Олег Дмитриев в колонке на Sputnik Беларусь.

Базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России - 2018
© Sputnik /
Базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России - 2018

Февраль 2018 года. Кафе в центре Каира. Посетители вокруг пьют кофе, курят кальян, смотрят футбол и… болеют за Нигерию, как это ни странно. А дело все в том, что по телевизору показывали не совсем обычный для футбольной Европы и Южной Америки турнир. Это — чемпионат Африки для сборных, составленных из игроков, выступающих в национальных чемпионатах.

В финальном матче, который проходил как раз в Марокко в проливной дождь, встретились хозяева и молодые нигерийцы. Вот этим и был обоснован выбор египетских болельщиков — не будут же они поддерживать своих конкурентов в арабском мире! Я, признаться, поддался атмосфере и тоже "топил" за нигерийцев. Но молодые марокканские ребята не оставили им шанса. Потрясающий дриблинг, слаженные комбинации, контроль мяча — это был добротный футбол с бразильскими чертами. И поэтому марокканцы победили со счетом 4:0.

Почему я вспомнил об этом? Потому что на этом примере ясно видно, какое внимание уделяется в Марокко молодым игрокам. И это уже сказывается на результатах "взрослой команды". Выходы в финальную стадию чемпионатов мира, постоянное участие в Кубке Африканских Наций — хорошее тому подтверждение.

Но "выстрелили" марокканцы по-настоящему лишь один раз — в 1986-м году в Мексике. Тогда они попали в одну группу с Англией, Португалией и Польшей. Никто даже и не думал, включая меня, 18-летнего парня, что в такой компании именно марокканцы займут первое место. После ничьей с Польшей и Англией они выиграли у португальцев со счетом 3:1. В первую очередь, как сейчас помню, это произошло за счет крайне дисциплинированной игры на подступах к штрафной площади соперника.

Я и в одной восьмой финала того первенства переживал за марокканцев. Но они уступили команде ФРГ — будущим серебряным призерам. Но игра в обороне была опять-таки близка к безупречной.

Свои выводы о марокканском футболе болельщики из стран бывшего СССР могли делать не так давно по выступлениям махачкалинского "Анжи" и московского "Локомотива", за которые весьма ярко выступал представитель этой страны Мубарак Буссуфа. Этого нападающего всегда отличала мощная игра на фланге, быстрые прорывы в штрафную на опережение — и весьма интересные, а иногда и нестандартные голы. И на сегодня Буссуфа — игрок команды "Аль-Джазира" из ОАЭ — одна из ключевых фигур в сборной, которая будет играть в России.

А еще интересен тот факт, что на этом первенстве марокканские футбольные болельщики будут очень пристально изучать российский опыт. Дело все в том, что Марокко — кандидат на проведение финальной стадии Чемпионата мира-2026. По этому поводу в стране наблюдается небывалый энтузиазм.

Хотя многие понимают, что выиграть марокканцам будет крайне непросто. Главные их соперники — "трио" из США, Мексики и Канады, которые подали совместную заявку на проведение мундиаля. Но марокканцы не сдаются — и, судя по некоторым заявлениям в прессе, питают надежду на то, что их кандидатуру поддержат другие африканские страны, арабский мир, часть футбольной Европы, а также страны бывшего СССР. В любом случае, страна не забывает о двух главных моментах современного футбола — продвижение Марокко на мировой арене и воспитание молодых игроков.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (20)

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Теги:
футбол, Марокко, Россия, Спорт, Общество
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