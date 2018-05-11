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Футболисты сборной России

Кого вызвали в сборную России на чемпионат мира по футболу

© Sputnik / Владимир Песня
Новости ЧМ-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (21)
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Тренерский штаб назвал расширенный список игроков, которые будут готовиться к домашнему ЧМ по футболу.

КИШИНЕВ, 11 мая – Sputnik. В расширенный состав сборной России по футболу вошли 28 игроков. Об этом сообщили в пятницу в Российском футбольном союзе (РФС). Они будут готовиться к домашнему чемпионату мира. Еще семеро включены в список запасных.

"Национальная сборная России 18 мая соберется в Новогорске, а 20 мая вылетит в Австрию. Перед чемпионатом мира запланированы два контрольных матча: 30 мая с Австрией в Инсбруке и 5 июня с Турцией в Москве", — сообщили в РФС. 

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Список вызванных футболистов выглядит так:

Вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ("Брюгге" Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин" Казань) и Андрей Лунев ("Зенит" Санкт-Петербург).

Защитники (9): Владимир Гранат ("Рубин" Казань), Руслан Камболов ("Рубин" Казань), Федор Кудряшов ("Рубин" Казань), Илья Кутепов ("Спартак" Москва), Роман Нойштедтер ("Фенербахче" Турция), Константин Рауш ("Динамо" Москва), Андрей Семенов ("Ахмат" Грозный), Игорь Смольников ("Зенит" Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники (11): Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин ("Зенит" Санкт-Петербург), Юрий Жирков ("Зенит" Санкт-Петербург), Роман Зобнин ("Спартак" Москва), Далер Кузяев ("Зенит" Санкт-Петербург), Антон Миранчук ("Локомотив" Москва), Александр Самедов ("Спартак" Москва), Александр Ташаев ("Динамо" Москва) и Денис Черышев ("Вильярреал" Испания). 

Базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России - 2018
© Sputnik /
Базы команд-участниц чемпионата мира по футболу в России - 2018

Нападающие (4): Артем Дзюба ("Арсенал" Тула), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Федор Смолов ("Краснодар") и Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Также в расширенный список включены еще 7 игроков. Это вратарь Маринато Гилерме ("Локомотив" Москва), защитники Владислав Игнатьев ("Локомотив" Москва) и Дмитрий Комбаров ("Спартак" Москва), полузащитники Денис Глушаков ("Спартак" Москва) и Антон Швец ("Ахмат" (Грозный), а также форварды Антон Заболотный ("Зенит" Санкт-Петербург) и Дмитрий Полоз ("Зенит" Санкт-Петербург).

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (21)

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Теги:
тренерский штаб, расширенный состав, вызов, сборная, Чемпионат мира по футболу, Россия
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