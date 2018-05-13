Шашлыкам объявят бой: на время ЧМ-2018 в России запретят разжигать костры

В городах России, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, будет введен особый противопожарный режим: в лесах и парках будет запрещено разжигать костры и жарить шашлыки.

КИШИНЕВ, 13 мая — Sputnik. Россия вовсю готовится к проведению Чемпионата мира по футболу. Правительственная комиссия по ликвидации Чрезвычайных ситуаций дала регионам, где будут проходить матчи мундиаля, рекомендации по введению особого противопожарного режима.

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Обеспечением мер займутся региональные власти совместно с МЧС и Рослесхозом. Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы. Также это предполагает запрет на использование мангалов. Если же пожарная обстановка осложнится, гражданам может быть запрещено посещение лесов, а также парков.

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Штрафы за нарушения правил для физических лиц составят от двух до пяти тысяч рублей, для должностных — от 15 до 40 тысяч, для юридических — от 200 до 500 тысяч.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.