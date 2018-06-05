Есть идея: смогут ли чиновники уходить с работы на матчи сборной на ЧМ-2018

В Совфеде считают обоснованной идею отпускать госслужащих с работы на матчи сборной на ЧМ-2018.

КИШИНЕВ, 5 июн — Sputnik. Глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский считает обоснованной идею отпускать сотрудников госпредприятий на матчи сборной России на Чемпионате мира по футболу, но при условии договоренности с руководством и последующей отработкой.

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Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил сократить рабочий день российским госслужащим в дни матчей сборной России на Чемпионате мира по футболу. Комитет Госдумы по труду и соцполитике готов проработать предложение депутата, заявил глава комитета Ярослав Нилов.

"Может быть в этом предложении депутата и есть смысл, по согласованию с руководством и с последующей отработкой отпускать сотрудников на ЧМ", — сказал Рязанский, которого цитирует РИА Новости.

Он отметил, что служащие все равно будут стараться смотреть матчи, и все этого превратится в "нелегальный просмотр" игр чемпионата.

"Возможно, чтобы работа не страдала, руководство могло бы отпустить сотрудников на футбольные матчи ЧМ с последующей отработкой этого времени", — сказал законодатель.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.