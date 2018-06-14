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Символ футбола, архивное фото

В Москве под "Калинку" открылся Чемпионат мира по футболу

© Sputnik / Alexei Danichev
Новости ЧМ-2018
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Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (40)
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"Большая вечеринка для всех": как Москва встречает чемпионат мира по футболу.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. В четверг в России стартовал чемпионат мира по футболу, поэтому на улицах можно встретить огромное количество болельщиков как из "страны двух святынь", так и из множества других стран мира.

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В церемонии открытия турнира приняли участие президент Владимир Путин, британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира по футболу в составе Бразилии Роналдо.

У станции метро "Спортивная", где расположены "Лужники", развернулась настоящая многонациональная "вечеринка" с оркестром и акробатами на ходулях. Кроме болельщиков России и Саудовской Аравии у станции гуляли фанаты из Бразилии, Мексики, Китая, Перу и других стран мира, а аргентинцы пели гимн и фотографировались с болельщиками из Египта, которые при виде бело-голубых полосатых футболок начинали скандировать имя знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Месси.

"Москва — чудесная, и лучшая ее часть — это люди, очень дружелюбные и хорошие люди. Я бы сказал так — это огромная вечеринка для всех, все сейчас — одна большая семья. Конечно, мы болеем за Коста-Рику и для этого мы здесь, мы очень надеемся на победу. Но даже если и нет, то это все равно большой праздник и великолепное место", — поделился 63-летний болельщик Альбаро, приехавший с семьей и друзьями из Коста-Рики.

Уже на выходе из вагона метро на станции "Охотный ряд" можно было понять, что сегодня в российской столице далеко не самый обычный четверг. По эскалатору на станцию с огромным национальным флагом, желто-зелеными воздушными шарами и песнями под аккомпанемент баяна спускались болельщики из Бразилии, заставляя улыбаться обычных прохожих и оставляя позади растерянных полицейских.

​Центр Москвы в первый день мундиаля стал одним из самых популярных мест для болельщиков всех стран.

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Так, на Манежной площади слушали музыку болельщики из Ирана, лежа около таймера чемпионата мира, на котором до начала первого матча оставалось чуть больше четырех часов, а буквально через полсотни метров фанаты из Марокко решили поддержать свою сборную огромным баннером со словами "Мечтай шире, играй лучше, заставь Африку гордиться, ты сможешь!".

"Все радостные, счастливые, только зря закрыли Красную площадь, пусть бы иностранцы смотрели. То, что так много иностранцев — это праздник! Это настолько радует, ведь хочется, чтобы страны жили мирно. И, конечно, чемпионат нас сблизит, я надеюсь, что сработает сарафанное радио и репутация наша поднимется", — поделилась жительница столицы Людмила, отметив, что сама не является футбольной болельщицей.

Чуть менее чем за полтора часа до начала первого матча турнира Россия-Саудовская Аравия испанский вратарь Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова представили главный трофей чемпионата мира — кубок, который поднимет над головой победитель.

Уже за час до начала арена "Лужники" оказалась заполнена более чем наполовину. В этот момент диктор по стадиону объявил стартовый состав сборной России, после чего призвал трибуны спеть караоке.

 

 

Для хорового пения была выбрана "Калинка". Пока болельщики заводили "В саду ягода-малинка", футболисты обеих сборных проводили разминку.

 

 

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (40)

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Теги:
футбол, Москва, Спорт
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