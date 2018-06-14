Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2018‍ со счетом 5:0

Футболисты сборной России одержали победу над сборной Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира 2018. Матч закончился со счетом 5:0.

КИШИНЕВ, 14 июн — Sputnik. Сборная России в четверг в стартовом матче турнира на стадионе "Лужники" в Москве победила команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

Матч прошел в Москве на крупнейшем стадионе чемпионата мира "Лужники", который может вместить свыше 84 тысяч болельщиков.

Голами в составе российской сборной отметились Юрий Газинский (12 минута), Денис Черышев (43 минута, 90+1 минута), Артем Дзюба (71 минута), Александр Головин (90+4 минута) со штрафного.

© Sputnik / Alexey Filippov Церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018 в Москве: как это было 15

Футболист сборной России Денис Черышев признан лучшим игроком матча открытия чемпионата мира 2018 года, сообщается на сайте ФИФА.

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Черышев оформил дубль, отличившись на 43-й минуте и в компенсированное время второго тайма.

Голосование по выбору лучшего игрока матча открывается после начала второго тайма и завершается по окончании встречи, болельщики могут проголосовать на сайте и в социальных сетях ФИФА.