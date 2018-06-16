Игра Роналду попала в историю футбола

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Футбольный матч команд Португалии и Испании в рамках ЧМ-2018 завершился вчера со счетом 3:3, ничья. Но тем, кто пропустил эту игру, сообщаем, что Португалия избежала позора благодаря напористости Криштиану Роналду.
Он сделал первый хет-трик нынешнего Мундиаля. Первый гол испанцам он забил с пенальти, потом — дальним ударом из-за пределов штрафной, а третий — со штрафного.
За Испанию дважды отличился Диего Коста и один раз Начо Фернандес. Последний гол в игре Роналду забил на 88-й минуте, сравняв счет. Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось забить голы на восьми чемпионатах мира и Европы подряд.
Ранее португалец отличился на первенствах планеты 2006, 2010 и 2014 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Всего в активе пятикратного обладателя "Золотого мяча" 14 мячей на чемпионатах мира и Европы, отмечает Р-Спорт.
Игру чуть не омрачила новость о том, что Роналду получил два года тюрьмы условно и штраф 19 миллионов евро по делу о неуплате налогов. Об этом сообщило издание El Mundo.
Футболист обвиняется в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 год на сумму 14,7 миллиона евро. По словам Роналдо, он никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.
- Футболист Криштиану Роналду (Португалия)© Sputnik / Александр Вильф
- Футболист Криштиану Роналду (Португалия)© REUTERS / Arnd Wiegmann
- Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду© Sputnik / Григорий Сысоев
- Криштиану Роналду (Португалия) забил гол в воротах сборной Испании© Sputnik / Нина Зотина
В мае этого года испанские налоговики потребовали от Роналду выплатить 28 миллионов евро до 15 июня, иначе его будут судить.
По данным СМИ, 33-летний форвард принял условия налоговой службы, согласно которым он понесет наказание в виде двух лет лишения свободы и выплаты штрафа, сумма которого со всеми процентами составит почти 18,8 миллиона евро.
Отмечается, что два года тюрьмы, так как у футболиста ранее не было судимости в Испании, автоматически становятся условными. Однако срок может стать реальным, если футболист в течение двух лет нарушит закон.
Футболисты сборной Португалии во втором туре чемпионата мира сыграют с Марокко 20 июня. Испанцы в этот же день встретятся со сборной Ирана.