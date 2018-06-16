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Футбол. ЧМ-2018. Матч Португалия - Испания

Игра Роналду попала в историю футбола

© Sputnik / Григорий Сысоев
Новости ЧМ-2018
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ЧМ-2018 в России: факты и события (44)
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Автор первого хит-трика на ЧМ-2018 должен был выплатить в казну Испании 28 миллионов евро до 15 июня, но не сделал этого.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Футбольный матч команд Португалии и Испании в рамках ЧМ-2018 завершился вчера со счетом 3:3, ничья. Но тем, кто пропустил эту игру, сообщаем, что Португалия избежала позора благодаря напористости Криштиану Роналду.

Rusia - Arabia Saudită
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию на ЧМ-2018‍ со счетом 5:0

Он сделал первый хет-трик нынешнего Мундиаля. Первый гол испанцам он забил с пенальти, потом — дальним ударом из-за пределов штрафной, а третий — со штрафного.

За Испанию дважды отличился Диего Коста и один раз Начо Фернандес. Последний гол в игре Роналду забил на 88-й минуте, сравняв счет. Роналду стал первым игроком в истории футбола, которому удалось забить голы на восьми чемпионатах мира и Европы подряд.

Ранее португалец отличился на первенствах планеты 2006, 2010 и 2014 годов, а также чемпионатах Европы 2004, 2008, 2012 и 2016 годов. Всего в активе пятикратного обладателя "Золотого мяча" 14 мячей на чемпионатах мира и Европы, отмечает Р-Спорт.

Игру чуть не омрачила новость о том, что Роналду получил два года тюрьмы условно и штраф 19 миллионов евро по делу о неуплате налогов. Об этом сообщило издание  El Mundo.

Футболист обвиняется в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 год на сумму 14,7 миллиона евро. По словам Роналдо, он никогда ничего не скрывал и не пытался избежать налоговых платежей.

  • Футболист Криштиану Роналду (Португалия)
    Футболист Криштиану Роналду (Португалия)
    © Sputnik / Александр Вильф
  • Cristiano Ronaldo
    Футболист Криштиану Роналду (Португалия)
    © REUTERS / Arnd Wiegmann
  • Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду
    © Sputnik / Григорий Сысоев
  • Криштиану Роналду (Португалия) забил гол в воротах сборной Испании
    Криштиану Роналду (Португалия) забил гол в воротах сборной Испании
    © Sputnik / Нина Зотина
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© Sputnik / Александр Вильф
Футболист Криштиану Роналду (Португалия)

В мае этого года испанские налоговики потребовали от Роналду выплатить 28 миллионов евро до 15 июня, иначе его будут судить.

По данным СМИ, 33-летний форвард принял условия налоговой службы, согласно которым он понесет наказание в виде двух лет лишения свободы и выплаты штрафа, сумма которого со всеми процентами составит почти 18,8 миллиона евро.

Отмечается, что два года тюрьмы, так как у футболиста ранее не было судимости в Испании, автоматически становятся условными. Однако срок может стать реальным, если футболист в течение двух лет нарушит закон.

Футболисты сборной Португалии во втором туре чемпионата мира сыграют с Марокко 20 июня. Испанцы в этот же день встретятся со сборной Ирана.

Тема:
ЧМ-2018 в России: факты и события (44)
Теги:
чм-2018, спорт, футбол, Роналдо
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