ЧМ-2018: французские футболисты выиграли матч у команды Австралии

Встреча группы C, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Футболисты сборной Франции обыграли команду Австралии в матче первого тура группового этапа на чемпионате мира в России.

Встреча группы C, состоявшаяся в субботу на стадионе "Казань Арена", завершилась со счетом 2:1 в пользу французов.

Первый гол в матче забил с пенальти французский нападающий Антуан Гризманн. Австралийцы отыгрались благодаря 11-метровому удару в исполнении Майла Единака. Победу французам принёс точный удар Поля Погба на 80-й минуте.

В следующем матче 21 июня сборная Франции сыграет с командой Перу, а сборная Австралии в этот же день встретится с командой Дании.