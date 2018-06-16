Месси не оценил вратаря соперника: Аргентина и Исландия сыграли вничью

На 64-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти, став первым игроком на турнире, кого постигла такая неудача.

КИШИНЕВ, 16 июн — Sputnik. Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Исландии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в России.

Встреча группы D, прошедшая на стадионе "Спартак" в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Аргентинцы вышли вперед на 19-й минуте, когда отличился Серхио Агуэро. Автором ответного гола на 23-й минуте стал нападающий исландцев Альфред Финнбогасон.

На 64-й минуте лидер сборной Аргентины Лионель Месси не забил пенальти, став первым игроком на турнире, кого постигла такая неудача, передает Р-Спорт.

Месси подошел к точке, ударил в створ, но вратарь исландцев и датского клуба "Раннес" Ханнес Халлдорсон угадал направление и смог отбить мяч.

Лучшим игроком матча признали исландского голкипера Ханнеса Тора Хальдорссона.

В следующем матче сборная Аргентины 21 июня в Нижнем Новгороде сыграет с командой Хорватии, а Исландия днем позже встретится в Волгограде с командой Нигерии.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.