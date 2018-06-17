Германия потерпела поражение от команды Мексики

Встреча группы F, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев.

КИШИНЕВ 17 июн — Sputnik. Футболисты сборной Германии, действующие чемпионы мира, начали защиту титула на ЧМ-2018 в России с поражения от команды Мексики в матче группового этапа.

Мексиканские футболисты смотрелись гораздо увереннее действующих чемпионов мира. Мяч на 35-й минуте игры забил Ирвинг Лосано. Матч завершился со счетом 1:0.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.