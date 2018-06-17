ЧМ-2018 : сборная Бразилии сыграла вничью с командой Швейцарии

КИШИНЕВ, 17 июн — Sputnik. Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в России.

Встреча группы Е, состоявшаяся в воскресенье в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:1. В составе бразильцев мяч забил Филиппе Коутиньо (20-я минута), у швейцарцев отличился Стивен Цубер (50).

Коутиньо признан лучшим игроком матча.

Пятикратные чемпионы мира далее 22 июня сыграют с командой Коста-Рики в Санкт-Петербурге, швейцарцы в этот же день — с командой Сербии в Калининграде.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. В турнире помимо команды страны-хозяйки примут участие еще представители 31 страны.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.