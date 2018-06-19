Моуринью сделал прогноз на матч Россия-Египет

КИШИНЕВ, 19 июн — Sputnik. Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными России и Египта станет решающим для команд в борьбе за выход в плей-офф, считает португальский тренер Жозе Моуринью, об этом пишет RT. © Sputnik / Nina Zotina От надувного человека до супермена: образы болельщиков ЧМ по футболу 18

Встреча состоится во вторник в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени. Россияне в стартовом матче турнира разгромили сборную Саудовской Аравии (5:0), а египтяне уступили команде Уругвая (0:1).

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"Я думаю, что этот матч станет решающим за выход в плей-офф. Считаю, что египтяне, также как и Россия, одержат победу над Саудовской Аравией. Уругвай по сравнению с Россией и Египтом более опытен и ментально лучше готов к этому уровню конкуренции. Так что это большой матч", — цитирует Моуринью RT.

Ранее португальский специалист заявил, что, по его мнению, сборная России пробьется в плей-офф домашнего чемпионата мира со второго места в группе, а первой станет команда Уругвая.