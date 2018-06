ЧМ-2018: какие команды станут сенсацией

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Чемпионат мира по футболу в России уже преподнес болельщикам несколько сюрпризов. Например, сборная Мексики переиграла Германию, Исландия сыграла вничью с Аргентиной, как и Швейцария с Бразилией. Но, как представляется, зрители еще не раз станут свидетелями неожиданных развязок в драматичных матчах мундиаля.

РОССИЯ

Команда Станислава Черчесова после двух матчей на Чемпионате стала, наверное, одной из самых непредсказуемых на турнире. Пессимисты прогнозировали россиянам провал уже в первом матче против Саудовской Аравии, но они удивили всех и обыграли соперника с разгромным счетом 5:0. Далее последовала уверенная победа над египтянами 3:1.

Эксперты отмечают, что главный тренер сборной России, которого поначалу также усердно критиковали, как и игроков, показал тактическую гибкость, сыграв против двух соперников по-разному, отталкиваясь от их стиля игры. Сами футболисты демонстрировали высокую работоспособность, активно прессингуя соперников в обоих встречах. Игроки показали отменную физическую подготовку — россияне в среднем пробегали больше, чем игроки любой другой команды на ЧМ-2018. В игре с Саудовской Аравией футболисты сборной России в среднем отбегали 118 километров, а в матче с Египтом — 115. Отличный перформанс сделали лидеры сборной Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин. Россия уже в плей-оффе, там она встретится с фаворитами турнира — Испанией или Португалией.

ДАНИЯ

Полузащитник лондонского "Тотенхем Хотспур" и сборной Дании Кристиан Эриксен является лидером и в клубе, и в сборной. На данный момент он один из лучших в мире плеймейкеров. На поле он умеет почти все, разгонять атаки, отбирать мячи, раздавать голевые передачи и забивать. Кстати в отборочном цикле он забил 11 голов.

Другие игроки ненамного уступают Эриксену в классе. В воротах вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель, Андреас Кристенсен из "Челси" — в защите, а также другие футболисты из голландского "Аякса", испанской "Сельты" и дортмундской "Боруссии". Они все лидеры в своих клубах и провели хороший сезон.

В своей группе датчане одержали победу с минимальным счетом над Перу. Дальше было сложнее — ничья с волевой Австралией, а потом Франция, с которой можно бороться.

В случае выхода в плей-офф датчан будут ждать соперники из "группы смерти", где собралась мощная кампания — Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия. Теоретически все эти команды Дании по зубам, а вот что будет на практике? Поживем — увидим.

Тренер сборной Оге Харейге брал трофеи в чемпионатах Швеции, Норвегии и Дании, почему бы не удивить всех на мундиале?

СЕНЕГАЛ

Самой одаренной физически признали на чемпионате Сенегал. Средний рост всех игроков команды один из самых высоких на турнире. Также сенегальцы, как и другие африканцы, очень быстры, выносливы и техничны. Все эти качества важны при контратаках, которые хорошо поставлены у этой команды.

Добавьте к этому крепкий состав из футболистов, играющих в "Ливерпуле", "Вест Хэме", "Андерлехте", "Монако" и "Наполи".

В группе Сенегал играет против Колумбии, Японии и Польши, которую уже обыграли. Если они прорвутся в плей-офф им достанется Англия или Бельгия.

Напомним также, что сборная Сенегала уже преподнесла сенсацию на мундиале 2002 года, дойдя до четвертьфинала. Кстати, капитан той самой сборной Алиу Сиссе теперь тренирует нынешних ребят.

Одним словом, Сенегал готов к битве с фаворитами.

Senegal's head coach Aliou Cisse listens to the national anthem before the World Cup Group H soccer match between Poland and Senegal at the Spartak stadium in Moscow, Russia, June 19, 2018