ЧМ-2018: какие команды станут сенсацией

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Чемпионат мира по футболу в России уже преподнес болельщикам несколько сюрпризов. Например, сборная Мексики переиграла Германию, Исландия сыграла вничью с Аргентиной, как и Швейцария с Бразилией. Но, как представляется, зрители еще не раз станут свидетелями неожиданных развязок в драматичных матчах мундиаля.

РОССИЯ

Команда Станислава Черчесова после двух матчей на Чемпионате стала, наверное, одной из самых непредсказуемых на турнире. Пессимисты прогнозировали россиянам провал уже в первом матче против Саудовской Аравии, но они удивили всех и обыграли соперника с разгромным счетом 5:0. Далее последовала уверенная победа над египтянами 3:1.

Эксперты отмечают, что главный тренер сборной России, которого поначалу также усердно критиковали, как и игроков, показал тактическую гибкость, сыграв против двух соперников по-разному, отталкиваясь от их стиля игры. Сами футболисты демонстрировали высокую работоспособность, активно прессингуя соперников в обоих встречах. Игроки показали отменную физическую подготовку — россияне в среднем пробегали больше, чем игроки любой другой команды на ЧМ-2018. В игре с Саудовской Аравией футболисты сборной России в среднем отбегали 118 километров, а в матче с Египтом — 115. Отличный перформанс сделали лидеры сборной Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин. Россия уже в плей-оффе, там она встретится с фаворитами турнира — Испанией или Португалией.

© Sputnik / Алексей Филиппов Футбол. ЧМ-2018. Матч Россия - Египет

ДАНИЯ

Полузащитник лондонского "Тотенхем Хотспур" и сборной Дании Кристиан Эриксен является лидером и в клубе, и в сборной. На данный момент он один из лучших в мире плеймейкеров. На поле он умеет почти все, разгонять атаки, отбирать мячи, раздавать голевые передачи и забивать. Кстати в отборочном цикле он забил 11 голов.

Другие игроки ненамного уступают Эриксену в классе. В воротах вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель, Андреас Кристенсен из "Челси" — в защите, а также другие футболисты из голландского "Аякса", испанской "Сельты" и дортмундской "Боруссии". Они все лидеры в своих клубах и провели хороший сезон.

В своей группе датчане одержали победу с минимальным счетом над Перу. Дальше было сложнее — ничья с волевой Австралией, а потом Франция, с которой можно бороться.

В случае выхода в плей-офф датчан будут ждать соперники из "группы смерти", где собралась мощная кампания — Аргентина, Хорватия, Исландия и Нигерия. Теоретически все эти команды Дании по зубам, а вот что будет на практике? Поживем — увидим.

Тренер сборной Оге Харейге брал трофеи в чемпионатах Швеции, Норвегии и Дании, почему бы не удивить всех на мундиале?

© Sputnik / Виталий Тимкив Футбол. ЧМ-2018. Матч Дания - Австралия

СЕНЕГАЛ

Самой одаренной физически признали на чемпионате Сенегал. Средний рост всех игроков команды один из самых высоких на турнире. Также сенегальцы, как и другие африканцы, очень быстры, выносливы и техничны. Все эти качества важны при контратаках, которые хорошо поставлены у этой команды.

Добавьте к этому крепкий состав из футболистов, играющих в "Ливерпуле", "Вест Хэме", "Андерлехте", "Монако" и "Наполи".

© Sputnik / Антон Денисов Футбол. ЧМ-2018. Матч Польша - Сенегал

В группе Сенегал играет против Колумбии, Японии и Польши, которую уже обыграли. Если они прорвутся в плей-офф им достанется Англия или Бельгия.

Напомним также, что сборная Сенегала уже преподнесла сенсацию на мундиале 2002 года, дойдя до четвертьфинала. Кстати, капитан той самой сборной Алиу Сиссе теперь тренирует нынешних ребят.

Одним словом, Сенегал готов к битве с фаворитами.

© Sputnik / Vitaliy Belousov Senegal's head coach Aliou Cisse listens to the national anthem before the World Cup Group H soccer match between Poland and Senegal at the Spartak stadium in Moscow, Russia, June 19, 2018

МЕКСИКА

Мексиканцы уже удивили на этом чемпионате, обыграв Германию 1:0. Главные звезды команды — Хавьер Эрнансес по прозвищу Чичарито и Ирвинг Лосано — именно он забил курьезный гол Игорю Акинфееву на Кубке Конфедераций-2017.

Главный тренер Хуан Карлос Осорио во время игры с Германией показал себя очень великолепным тактиком. Его план игры удался — немцы создали по-настоящему опасный момент у ворот мексиканцев лишь к 88-й минуте матча.

Игроки сборной Мексики очень четко выполняют указания тренера, также они крайне мотивированы и эмоциональны. Чего только стоит радость Лосано после забитого гола и эмоции Чичарито после финального свистка!

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Плюс к этому, у мексиканцев веселые и активные болельщики, которые всегда поддерживают и гонят вперед свою команду.

Если Мексика выйдет в плей-офф, то попадет на Сербию или Бразилию.

© Sputnik / Ilya Pitalev Football fans of the 2018 World Cup in Moscow

ИСЛАНДИЯ

"Викинги" покорили любителей футбола со всего мира еще на Евро-2016. Там они произвели сенсацию, достойно сыграв на групповом этапе и выйдя в плей-офф, выиграли у Англии. Сегодня даже далекий от футбола человек знает, что игроки Исландии "не совсем футболисты", например, тренер — стоматолог, а вратарь — состоявшийся режиссер.

Исландские болельщики боевым кличем "Ху!" не только вдохновляют своих футболистов, но и смущают соперников.

На чемпионат мира исландцы уверено попали, выйдя из группы, где участвовали сильные команды: Хорватия, Украина и Финляндия. Жеребьевка ЧМ-2018 также не пощадила их — свела в "группе смерти" с той же Хорватией, Нигерией и Аргентиной. Впрочем, латиноамериканцам во главе с Лео Месси северяне уже дали бой. Сама Аргентина еще умудрилась разгромно проиграть Хорватии. "Викинги" также проиграли Нигерии, но шансы на плей-офф хоть и малые, но есть. Более того, Хорватия уже вышла из группы, а значит третий матч выигрывать ей не принципиально важно. Даже тренер сборной уже заявил, что в последнем матче группового этапа даст отдохнуть многим лидерам.

В случае выхода в плей-офф Исландия сыграет с Францией или Данией. Но для сенсации будет достаточно самого факта выхода из тяжелой группы.

© Sputnik / Владимир Песня Футбол. Чемпионат Европы - 2016. Матч Англия - Исландия

Исландцы играют в оборонительный футбол, ставя у своих ворот так называемый "автобус", а затем выстреливают в контратаке. Такая игра не очень зрелищна, но она приносит результат. И чего уж исландцам не занимать, так это желания и воли к победе.

Станет ли Исландия сенсацией и этого турнира? Нам остается только ждать.