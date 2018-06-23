Бельгия разгромила Тунис в матче группового этапа ЧМ-2018

Футболисты сборной Бельгии одержали победу с крупным счетом над командой Туниса во втором туре группового этапа на чемпионате мира в России.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Встреча группы G, состоявшаяся в субботу на стадионе "Спартак" в Москве, завершилась со счетом 5:2 в пользу бельгийцев, передает РИА Новости.

© Sputnik / Александр Кряжев Бразилия на последних минутах вырвала победу у Коста-Рики на ЧМ-2018

В составе победителей дубли оформили Эден Азар (6-я, с пенальти, и 51-я минуты) и Ромелу Лукаку (16, 45+3), еще один гол забил Миши Батшуайи (90). Авторами голов у тунисцев стали Дилан Бронн (18) и Вахби Хазри (90+3).

Сборная Бельгии с 6 очками возглавляет турнирную таблицу своей группы. Команда Туниса, потерпевшая второе поражение на турнире и не имеющая набранных очков, сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.