ЧМ-2018: сборная Германии вырвала победу у команды Швеции

Игра, состоявшаяся в субботу в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

КИШИНЕВ, 23 июн — Sputnik. Футболисты сборной Германии победили команду Швеции в матче второго тура группового этапа на чемпионате мира в России.

Встреча группы F, состоявшаяся в субботу в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев, отмечает РИА Новости.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.