Сборная Англии разгромила команду Панамы и вышла в плей-офф ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Футболисты сборной Англии разгромили команду Панамы в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России и обеспечили себе место в 1/8 финала турнира, передает РИА Новости. © Ruptly . Пенсионеры-фанаты из Швейцарии приехали на ЧМ-2018 на стареньком тракторе

Встреча группы G, прошедшая в воскресенье в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 6:1. У сборной Панамы на 78-й минуте отличился Фелипе Балой, для его команды это первый гол на чемпионатах мира. У победителей хет-трик сделал Харри Кейн (22, 45+1, 62), забивший первые два мяча с пенальти и вышедший на первое место в списке бомбардиров. Также отличились Джон Стоунз (8, 40) и Джесси Лингард (36).

Сборная Англии набрала 6 очков и после двух туров завоевала путевку в 1/8 финала вместе с командой Бельгии, которая также одержала две победы. Команды Панамы и Туниса лишились шансов на выход из группы.