Сборная Польши проиграла Колумбии и выбывает из турнира

Это уже второе поражение поляков в двух матчах группы, теперь они не смогут догнать команды Японии и Сенегала, имеющие в активе по 4 очка.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. Футболисты сборной Польши проиграли с крупным счетом команде Колумбии в матче группового этапа чемпионата мира-2018 в России и лишились шансов на выход в 1/8 финала турнира

© Sputnik / Максим Блинов ЧМ-2018: какие команды станут сенсацией

Встреча группы H, прошедшая в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 3:0 в пользу колумбийцев. У победителей мячи забили Йерри Мина (40-я минута), Радамель Фалькао (70) и Хуан Куадрадо (75).

Сборная Польши потерпела второе поражение в двух матчах группы и уже не сможет догнать команды Японии и Сенегала, имеющие в активе по 4 очка. Колумбийцы с 3 очками занимают третье место в группе.