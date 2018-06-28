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ЧМ, 2018

На ЧМ-2018 в России установили рекорд по числу автоголов

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Новости ЧМ-2018
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На групповом этапе ЧМ-2018, проходящем в России, установлен рекорд по количеству автоголов на одном мундиале.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. На групповом этапе ЧМ-2018 восемь игроков забивали в свои ворота — это рекорд по количеству автоголов на одном мундиале. Предыдущий рекорд фиксировался на ЧМ-1998 во Франции — шесть автоголов, отмечает Р-Спорт. 

Болельщик сборной России по футболу
© AFP 2018 / Ozan Kose
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Рекордный, седьмой гол забил защитник сборной Мексики Эдсон Альварес в матче против сборной Швеции. Восьмой зафиксировали в вечерней встрече игрового дня между сборными Швейцарии и Коста-Рики. Голкипер швейцарской команды Ян Зоммер не смог отразить пенальти — после удара Брайана Руиса мяч попал в перекладину и отскочил Зоммеру в голову, после чего залетел в ворота.

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В игре между мексиканцами и шведами был достигнут еще один рекорд в истории мундиалей. Защитник сборной Мексики Хесус Гальярдо получил самую "раннюю" желтую карточку. Эпизод произошел на 15-й секунде матча.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Сочи. Самара примет шесть матчей: четыре игры группового этапа, включая встречу с участием сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала.

Всю информацию о предстоящем чемпионате мира по футболу в России можно найти в спецпроекте FIFA-2018.

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Теги:
футбол, ЧМ-2018, Россия, Спорт
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