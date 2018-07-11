Англия-Хорватия: дерзость против опыта, или Кто сыграет с Францией

В среду, 11 июля, состоится полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Англии. Их очная битва пройдет в Москве на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Сборная Хорватии не только выжила в "группе смерти", но и добралась до полуфинала чемпионата мира, выиграв три матча и дважды сыграв вничью в основное время.

В первом матче шашечные ловко разобрались с Нигерией 2:0, во втором туре разгромили Аргентину 3:0 и напоследок одолели Исландию 2:1. В 1/8 финала хорваты лишь в серии пенальти одолели датчан, при этом Лука Модрич не реализовал одиннадцатиметровый во втором дополнительном тайме. А в четвертьфинале команда в драматичном противостоянии со сборной России получила путевку в полуфинал, тоже после серии пенальти.

Нынешняя сборная Хорвати при любом дальнейшем раскладе — одно из главных открытий чемпионата мира 2018.

По прогнозам букмекеров, преимущество полуфинальном поединке — на стороне английской команды.

Нельзя сказать, что у Англии на ее пути к финалу были сильные соперники. Подопечные Гарета Саутгейта пусть молодые игроки, но дерзкие. Тем не менее, сборная не показывает высококлассного футбола на этом чемпионате мира. Полуфинал — это первый успех.

Впрочем, команда показала, что способна играть на результат.

Почему букмекеры считают, что Англия выиграет этот матч? Они уповают лишь на усталость хорватов. Все поединки для Хорватии действительно получились изнуряющими и длинными. Два раза по 120 минут, плюс две серии пенальти. Все это вымотает кого угодно.

Но сборная Хорватии может стать серьезным испытанием для представителей Туманного Альбиона. Англия не имеет такой целостности в игре, как у напористых балканцев.

Преимущества родоначальников футбола — подвижные и быстрые фланги, мощная оборона. Но у нынешней команды неопытная вратарская линия, кроме того, англичане привыкли, что все матчи они выигрывали быстро. Такая самоуверенность может сыграть с ними злую шутку.

Зато балканцы опытнее и сильнее своих соперников с Туманного Альбиона, но они и постарше их, что может, безусловно, сказаться на скорости и реакции. Еще у хорватов замечены недочеты в тактической схеме, но они привыкли преодолевать трудности.

И напоследок несколько любопытных фактов.

Стоимость всех игроков из заявки сборной Хорватии — 364 миллиона евро. Стоимость всех игроков из заявки сборной Англии — 874 миллиона евро.

Сборная Хорватии занимает 12 место по стоимости составов среди всех футбольных сборных мира, сборная Англии располагается на 5 строчке.