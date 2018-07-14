Сборная Бельгии добила англичан и завоевала бронзу ЧМ-2018

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Сборная Бельгии в напряженной борьбе со счетом 2:0 обыграла команду Англии в матче за третье место Чемпионата мира по футболу-2018, который состоялся в Санкт-Петербурге вечером 14 июля.

В первом тайме счет на четвертой минуте открыл бельгиец Тома Мёнье с подачи Насера Шадли. Завершил разгром англичан на 82-й минуте Эден Азар — Де Брёйне дошёл до штрафной и сделал передачу Азару, который обыграл защитника и пробил точно в угол.

© Sputnik / Максим Богодвид Бельгия обыграла Бразилию и вышла в полуфинал чемпионата мира

Бельгийцы владели территорией и много атаковали. Обозреватели отмечают, что средний возраст стартового состава сборной Англии — 25 лет. Таким образом, англичане стали самым молодым составом в истории мундиаля, и скорее всего, болельщики и это поставят в вину тренеру английской сборной.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2018 бельгийцы не сумели одолеть сборную Франции (0:1), а англичане уступили национальной команде Хорватии (1:2).

В финале мирового первенства, который 15 июля пройдет в "Лужниках", Хорватия встретится с Францией.