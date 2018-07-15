Чемпионат мира закончился, Россия принимает поздравления

Россия провела фантастический и один из лучших в истории чемпионатов мира, отметили в США и Евросоюзе.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Двадцать первый чемпионат мира по футболу, прошедший в Москве, назван одним из лучших в истории и фантастическим. Свои поздравления направил организаторам международного спортивного события и лично лидеру России Владимиру Путину президент США Дональд Трамп.

"Поздравления Франции, которая показала исключительно хороший футбол, с выигрышем Чемпионата мира-2018. В дополнение поздравления президенту (России Владимиру) Путину с по-настоящему замечательным турниром чемпионата мира — одним из лучших в истории!" — написал Трамп в Twitter.

Оценили масштаб события и в Евросоюзе. Пресс секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген также поблагодарил Россию за организацию чемпионата мира по футболу и поздравил финалистов турнира Францию и Хорватию.

"Спасибо России за то, как она провела фантастический ЧМ-2018! Пусть дух спорта продолжается!"- написал Хольтген.

Сборная Франции во второй раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу, обыграв команду Хорватии в финале. Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 4:2.