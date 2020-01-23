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Иллюстративное фото: Еврейский мальчик сдаётся в Варшаве, автор неизвестен, 1943, а снимок стал символом страдания шести миллионов беззащитных евреев, ставших жертвами Холокоста

Холокост: трагедия евреев из Теленешт

© AP Photo /
Холокост: Это не должно повториться
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/Holocaust/20200123/28917162/kholokost-strashnye-istorii-o-evreyakh-telenesht-donosilis-strashnye-kriki.html

Адвокат и писатель Борис Друцэ, родившийся в селе Инешты Теленештского района, рассказал о своем детстве, а также о самой большой трагедии для евреев - Холокосте.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. По рассказам писателя Бориса Друцэ, в его родном Инешты проживало много еврейских семей.

Boris Druță
© Sputnik / Rodion Proca
Писатель Борис Друцэ рассказал в студии Sputnik Молдова о зверствах фашистов в его родном селе

Он вспоминает, что часто бывал в этих семьях, дружил с детьми, праздновал с ними еврейскую Пасху.

"Я влюбился в этот народ, в их отношение к старикам и детям. Я провел все свое детство с ними. У меня очень хорошие воспоминания", - поделился он в эфире радио Sputnik Moldova.

Он также упомянул, что его мать знала идиш и часто вспоминала великую трагедию евреев из Теленешт. По рассказам его родителей, летом 1941 года в этом городе проживало более трех тысяч евреев, многие из них были ремесленниками и фермерами и жили в гармонии с местными жителями.

"В июне-июле 1941 года в Теленешты пришли фашисты. Большая часть евреев перебралась за Днестр, но осталось около 200 человек. Они полагали, что им ничего не грозит", - вспоминает он.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik /
Додон примет участие в работе Международного форума памяти Холокоста
Но оказалось, что те односельчане были наивными. Они не знали о политике властей Германии по уничтожению иудеев. Оставшиеся евреи пережили ужасные муки.

"Их держали во дворах собственных домов две недели, а крики матерей и их детей доносились даже до ближайших деревень", - говорит Друцэ.

"Затем, в разгар дня, евреи были доставлены на окраину деревни, где заставляли их выкапывать себе ямы. Люди в деревне, которые проходили мимо, видели, как их расстреливали и хоронили там", - добавил он.

После войны евреи были эксгумированы и похоронены на еврейском кладбище в Теленештах.

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