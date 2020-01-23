15:58 23 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.66
  • RUB0.28
  • RON4.10
  • UAH0.72
Поиск
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда Свеча памяти на территории парка Сакер в Иерусалиме

Путин: гнев в отношении нацистов справедлив

© Sputnik / Алексей Никольский
Холокост: Это не должно повториться
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2895/41/28954131.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/Holocaust/20200123/28954181/Putin-gnev-v-otnoshenii-natsistov-spravedliv.html

Президент России Владимир Путин прибыл в четверг в Израиль на форум памяти жертв холокоста, где отметил, что нельзя допускать повторения в будущем страшной трагедии и преступлений против человечности. 

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин осудил попытки проявления ксенофобии и антисемитизма в современном мире. 

"Нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это не происходило и от кого бы это не исходило", - заявил российский лидер в в Иерусалиме, где в четверг начал работу Всемирный форум памяти жертв холокоста.

Он назвал справедливым гнев в отношении нацистов в связи с содеянным во Вторую мировую войну, и заявил, что Холокост является общей трагедией России и Израиля.

"Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев - это евреи Советского Союза", - заявил Путин в ходе встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлином.

Центральные ворота бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау
© Sputnik / Валерий Мельников
Глава МИД Израиля поблагодарил советских воинов за освобождение Освенцима

Российский лидер отметил, что в истории немало примеров стойкости, жертвенных подвигов, "но блокаду Ленинграда и холокост - ни с чем сравнить нельзя".

"Наш общий справедливый гнев о содеянном нацистами, о блокаде Ленинграда и окрестных поселков, о примерной самоотверженности их жителей и защитников знает весь мир. Факты, отражающиеся в документах, они ужасают, но ни одни документы, ни одни рассказы и дневники, ни кинохроники не могут передать, что тогда действительно вынесли люди", - подчеркнул Путин.

Российский лидер заявил, что нельзя допускать повторения в будущем подобной страшной трагедии и преступления против человечности.   

"Антисемитизм заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательными, чтобы не пропустить ничего подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы это ни исходило", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что Красная армия не только освободила Освенцим, но и внесла решающий вклад в дело борьбы с нацизмом.

Alexei Tulbure
© Sputnik / Rodion Proca
Тулбуре: почему трагедия Холокоста произошла в двадцатом веке

"И советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны", - добавил он.

В ходе своего визита в Израиль президент России побеседовал с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, а также провел встречу с патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла предложенную РФ резолюцию по борьбе с героизацией нацизма.

За документ проголосовали 133 страны, в том числе и Молдова. Две страны (США и Украина) высказались против. 52 государства воздержались.

В резолюции государствам рекомендуют принять меры, чтобы не допустить "пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто вошел в состав нового правительства России - фото
США собираются воевать в космосе. Чем ответит Россия?
Вашингтон собирается воевать в космосе. Чем ответит Россия?
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться