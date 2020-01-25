В Приднестровье готовятся ко Дню памяти жертв Холокоста

День памяти жертв Холокоста приурочен к 75-летию освобождения советскими войсками самого большое лагеря смерти – Освенцима.

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. В Приднестровье уже готовятся ко Дню памяти жертв Холоста, который традиционно во всем мире проводится 27 января в день освобождения советскими войсками Освенцима - самой большой "фабрики смерти", созданной нацистами на территории Польши. В регионе в разных городах были свой лагеря смерти, где нацистские каратели замучили тысячи людей.

В главном городе приднестровского региона – Тирасполе, 27 января пройдет митинг-реквием около монумента памяти жертв Холокоста, которые установили в Тирасполе несколько лет назад напротив российского консульства.

Мероприятие начнется в полдень и продлится 40-45 минут. В нем примут участие официальные лица региона, также приглашены представители общественных организаций, как молодежных, так и ветеранских, зарубежные гости, родственники жертв холокоста.

"Ввиду того, что место для массового скопления людей в том районе ограничено, нам нужно особенно тщательно продумать все организационные моменты предстоящего митинга-реквиема. Это чрезвычайно важное и ответственное мероприятие", – подчеркнула замглавы города Мария Пащенко.

В Дубоссарах мероприятия, посвященные Дню памяти, начнутся также в 12.00 с церемонии возложения цветов на Мемориале жертвам фашизма, где покоятся останки мирных жителей, расстрелянных в сентябре 1941 года нацистскими карателями.

В нем также примут участие представители органов власти, общественные организации, школьники, студенты, многочисленные гости.

"Затем в историко-краеведческом музее проведут выставку, посвященную памятной дате", - рассказали в местной администрации.

Во время Великой Отечественной войны за время оккупации в Дубоссарах погибло 18 тысяч евреев, в Рыбнице – 3000, свыше 500 – в Каменке. Число погибших в Тирасполе, по разным данным, составляет от 1,5 до 3 тысяч человек. До сих пор также не удалось установить количество заточенных в гетто узников.

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