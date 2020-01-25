В Приднестровье готовятся ко Дню памяти жертв Холокоста

ТИРАСПОЛЬ, 25 янв – Sputnik. В Приднестровье уже готовятся ко Дню памяти жертв Холоста, который традиционно во всем мире проводится 27 января в день освобождения советскими войсками Освенцима - самой большой "фабрики смерти", созданной нацистами на территории Польши. В регионе в разных городах были свой лагеря смерти, где нацистские каратели замучили тысячи людей.
Мероприятие начнется в полдень и продлится 40-45 минут. В нем примут участие официальные лица региона, также приглашены представители общественных организаций, как молодежных, так и ветеранских, зарубежные гости, родственники жертв холокоста.
"Ввиду того, что место для массового скопления людей в том районе ограничено, нам нужно особенно тщательно продумать все организационные моменты предстоящего митинга-реквиема. Это чрезвычайно важное и ответственное мероприятие", – подчеркнула замглавы города Мария Пащенко.
В нем также примут участие представители органов власти, общественные организации, школьники, студенты, многочисленные гости.
"Затем в историко-краеведческом музее проведут выставку, посвященную памятной дате", - рассказали в местной администрации.
Во время Великой Отечественной войны за время оккупации в Дубоссарах погибло 18 тысяч евреев, в Рыбнице – 3000, свыше 500 – в Каменке. Число погибших в Тирасполе, по разным данным, составляет от 1,5 до 3 тысяч человек. До сих пор также не удалось установить количество заточенных в гетто узников.
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