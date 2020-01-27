Молдавский премьер принимает участие в памятных мероприятиях в Освенциме

Для участия в памятных мероприятиях в Освенцим прибыли порядка 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран мира.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что нельзя допустить возрождения нацизма и бороться с антисемитизмом.

"Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 75 лет назад 27 января Красная армия освободила самый крупный нацистский концентрационный лагерь в Освенциме. В связи с этим подчеркну, что остается актуальной проблема продвижения правдивой, реальной истории. Необходимо пресекать любую попытку возрождения нацистских течений и бороться с антисемитизмом", - сказал Додон на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что на прошлой неделе принял участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, который прошел в Израиле. К участию в мероприятиях были приглашены делегации из десятков стран мира. На полях форума у главы республики состоялось несколько неформальных встреч и бесед с лидерами других государств.

Додон присоединился к флешмобу, посвященному памяти жертв Холокоста>>>

"Сегодня молдавский премьер принимает участие в памятных мероприятиях непосредственно в Польше, где располагался этот лагерь, в Освенциме. Думаю, что 75 лет - это очень важная дата. Считаю, что в связи с этой датой, мы еще раз должны посмотреть в том числе с точки зрения законодательства, что нужно предпринять в Молдове, чтобы не допустить подобные действия и такие движения", - отметил Додон.

Парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, республика на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.

Официальные мероприятия, посвященные 75-летней годовщине освобождения концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в польском Освенциме начались с возложения венков к "стене смерти", которая находилась на территории концлагеря "Аушвиц I" между 10 и 11. У этой стены нацисты пытали и расстреливали заключенных. Она была реконструирована после окончания войны в виде памятника.

Для участия в памятных мероприятиях в Освенцим прибыли порядка 200 бывших узников концлагеря, делегации более 50 стран, около 30 из которых возглавляют президенты, премьеры и монархи.

"Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов Холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в "Аушвице" в 1941-1945 годах.

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