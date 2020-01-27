В Кишиневе отмечают День памяти жертв Холокоста: трансляция митинга-реквиема

Международный и национальный день памяти жертв Холокоста отмечают в Молдове 27 января - траурные мероприятия проходят у Мемориала жертвам фашизма в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В столице Молдовы отмечают День памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия 27 января в Кишиневе проходят ежегодно. С 10.00 у Мемориала жертвам фашизма в Кишиневе проходит митинг-реквием.

Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная на митинге-реквиеме заявила, что Холокост унес жизни сотен тысяч людей.

"Никогда нельзя допустить повторения Холокоста. Наш долг, властей и каждого гражданина в отдельности, - сохранить память и действовать против любой формы дискриминации, расизма, антисемитизма и ксенофобии. Мы, ныне живущие на земле, должны сделать все возможное, что такое никогда не повторилось в мире", - сказала Гречаная.

Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович отметил, что "апофеозом зла XX века стал Холокост".

"Никто не имеет права отрицать это. Холокост - одна из самых темных страниц в истории человечества. Очень трудно объяснять детям, как такое вообще могло произойти, но мы обязаны это делать", - отметил глава Минобразования.

По его словам, миллионы людей были отравлены в газовых камерах и сожжены в крематориях, замучены в концентрационный лагерях, а ужас Холокоста труда описать словами.

Генассамблея ООН приняла 1 ноября 2005 года резолюцию, в которой 27 января утверждено Международным днем памяти жертв Холокоста. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.

Парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, республика на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.

Именно 27 января 1945 года крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобожден Советской армией.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK