В Кишиневе отмечают День памяти жертв Холокоста: трансляция митинга-реквиема

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В столице Молдовы отмечают День памяти жертв Холокоста. Памятные мероприятия 27 января в Кишиневе проходят ежегодно. С 10.00 у Мемориала жертвам фашизма в Кишиневе проходит митинг-реквием.
Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная на митинге-реквиеме заявила, что Холокост унес жизни сотен тысяч людей.
"Никогда нельзя допустить повторения Холокоста. Наш долг, властей и каждого гражданина в отдельности, - сохранить память и действовать против любой формы дискриминации, расизма, антисемитизма и ксенофобии. Мы, ныне живущие на земле, должны сделать все возможное, что такое никогда не повторилось в мире", - сказала Гречаная.
Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович отметил, что "апофеозом зла XX века стал Холокост".
"Никто не имеет права отрицать это. Холокост - одна из самых темных страниц в истории человечества. Очень трудно объяснять детям, как такое вообще могло произойти, но мы обязаны это делать", - отметил глава Минобразования.
По его словам, миллионы людей были отравлены в газовых камерах и сожжены в крематориях, замучены в концентрационный лагерях, а ужас Холокоста труда описать словами.
Парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, республика на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.
Именно 27 января 1945 года крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау) был освобожден Советской армией.
Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Холокост – страшный, но важный урок для всего человечества, доказывающий нам важность сохранения мира и гармонии. Такое не должно повториться.
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