Ясско-Кишиневская операция: 13-й штрафбат и память о нем

В селе Шерпены до сих пор хранят память о бойцах 13-го штрафного офицерского батальона, которые первыми полегли в результате боевых действий Красной Армии на Шерпенском плацдарме

В августе 1944-го в ходе Ясско-Кишиневской наступательной операции, проводившейся в рамках Седьмого Сталинского удара (20 августа — 20 сентября 1944 г.), войска 2-го и 3-го Украинских фронтов освободили Молдову и завершили окружение войск противника в районе Яссы, Кишинев. Эта победа ознаменовала освобождение республики от фашистcкой оккупации.

© Sputnik / Как освобождали Молдову от фашистов

В Молдове вспоминают об этом судьбоносном событии. Sputnik ранее рассказывал, что в селе Шерпены хранят память о бойцах 13-го штрафного офицерского батальона Красной армии, которые первыми полегли на поле сражения ради свободы. Давайте еще раз вспомним о героях.

В мае 1944 года 13-й штрафбат вместе с другими воинскими соединениями Красной Армии оказался на правом берегу Днестре и углубился на расстояние в 12-15 километров. Затем штрафники начали рыть окопы и траншеи, "вгрызаться в землю", а позже пришлось отступать под натиском превосходящих сил врага, рассказал обозревателю Sputnik руководитель "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович.

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"Замысел Ясско-Кишиневской операции заключался в том, чтобы ввести в заблуждение противника, дезориентировать его относительно места возможного наступления. С этой целью в апреле 1944 года и был захвачен небольшой плацдарм у села Шерпены. На этом клочке земли советские солдаты на протяжении трех месяцев яростно сражались с врагом, убеждая его в том, что именно отсюда начнется наступление на Кишинев. В это время основные силы Красной Армии сосредотачивались в районе Кицкан для нанесения основного удара по вражеской группировке", — рассказал Петрович.

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По его словам, 18 августа 1944 года советское командование решило провести разведку боем у села Шерпены, которая в дальнейшем должна была перерасти в то самое «ложное» наступление.

"Первыми в бой поднялись именно бойцы 13-го штрафного батальона. Современная история представляет штрафников как оборванных и бесправных уголовников, направленных на фронт из лагерей и гонимых в атаку пулемётными очередями заградительных отрядов. Но на самом деле бойцами штрафного батальона являлись разжалованные офицеры, от младшего лейтенанта до подполковника за различные провинности, направленные в штрафбат искупать свою вину кровью", — отметил Петрович.

В тот день 368 бойцов-штрафников пошли в свой последний бой у хутора Войново, в нескольких километрах от Шерпен. В полосе наступления батальона лежало частично разминированное минное поле, обойти которое не представлялось возможным. Первые взрывы заставили солдат броситься в отчаянную атаку навстречу немецким винтовкам и пулеметам.

"Несмотря на весь ужас происходящего, штрафники сумели захватить первую линию окопов противника и закрепиться. К ним на подмогу подоспели стрелковые части, которые удержали положение. После боя вынесли лишь восемнадцать бойцов 13-го батальона. Все они были тяжело ранены", — сказал собеседник.

А то самое минное поле обезвредили только в конце 80-х годов. История подвига 13-го штрафного батальона стала известна благодаря воспоминаниям чудом выжившего штрафника, раненого в том бою и чудом выжившего младшего лейтенант Иосифа Зарубинского. В мае 1990 года он на личные средства установил памятную плиту на месте гибели батальона.

Плита была позже дополнена другими элементами, и теперь благодарные жители Шерпен заботятся о сохранности этого мини-комплекса.

Кстати, по инициативе Зарубинского на мемориальном комплексе "Шерпенский плацдарм" была установлена плита с лаконичной надписью "В память штрафным батальонам".