Историк: Ясско-Кишиневская операция – основа государственности Молдовы

Освобождение Молдавии, оккупированной нацистскими войсками ещё в самом начале Великой Отечественной войны — в июне-июле 1941 года, стало следствием успешного проведения советским командованием Ясско-Кишинёвской операции, осуществлявшейся Красной Армией с 20 по 29 августа 1944 года.

Это была стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против нацистской Германии и королевской Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей Балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Она рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны и входит в число так называемых "десяти сталинских ударов".

Однако какова роль Ясско-Кишиневской наступательной операции советских войск на всем театре боевых действий в ходе Великой Отечественной войны, удалось ли в результате проведения этого стратегического наступательного маневра переломить ход войны в Восточной Европе и на Балканах, а также — какова историческая роль этой операции? Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик поговорил с политологом и историком Борисом Шаповаловым.