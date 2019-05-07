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Борис Шаповалов
© Sputnik / Мирослав Ротарь

Историк: Ясско-Кишиневская операция – основа государственности Молдовы

Ясско-Кишиневская операция
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Тема:
Наследники великой Победы (336)
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Историк и политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о роли Ясско-Кишиневской операции в строительстве молдавской государственности.

Освобождение Молдавии, оккупированной нацистскими войсками ещё в самом начале Великой Отечественной войны — в июне-июле 1941 года, стало следствием успешного проведения советским командованием Ясско-Кишинёвской операции, осуществлявшейся Красной Армией с 20 по 29 августа 1944 года.

Это была стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против нацистской Германии и королевской Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей Балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны. Она рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны и входит в число так называемых "десяти сталинских ударов".

Однако какова роль Ясско-Кишиневской наступательной операции советских войск на всем театре боевых действий в ходе Великой Отечественной войны, удалось ли в результате проведения этого стратегического наступательного маневра переломить ход войны в Восточной Европе и на Балканах, а также — какова историческая роль этой операции? Об этом корреспондент радиостудии Sputnik Молдова Андрей Петрик поговорил с политологом и историком Борисом Шаповаловым.

Тема:
Наследники великой Победы (336)

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Теги:
Ясско-Кишиневская операция, Великая Отечественная война, Борис Шаповалов, СССР, Республика Молдова


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