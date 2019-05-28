11:57 28 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.21
  • USD18.06
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.69
Поиск
Срочно:
Президент Молдовы Игорь Додон

Президент Молдовы отправляется в Казахстан, где встретится с лидерами ЕАЭС

© Sputnik / Miroslav Rotari
ЕАЭС: первый юбилей и шанс для Молдовы
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова и ЕАЭС (91)
172 0 0

Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.

КИШИНЕВ, 28 мая – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В Нур-Султане планирую провести двусторонние встречи с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он напомнил, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.

Юрий Кротенко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кротенко: взаимодействие с ЕАЭС отвечает интересам Молдовы

"Сотрудничество между Молдовой и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года", - добавил президент республики.

В столице Казахстана Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора ЕАЭС.

Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС
© Sputnik /
ЕАЭС

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова и ЕАЭС (91)

По теме

Додон: статус наблюдателя в ЕАЭС не противоречит соглашению с Евросоюзом
Додон на встречах с лидерами ЕАЭС и СНГ: Молдова — ваш верный друг и партнер
Теги:
визит, ЕАЭС, саммит


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться