Медведев: ЕАЭС будет расширяться с учетом новых реалий

Для ЕАЭС важно не отставать от мировой повестки дня и внедрять все преимущества жизни и развития в XXI веке, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) учится на ошибках других и с учетом новых реалий может действовать быстрее, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его прогнозам, ЕАЭС ждет расширение.

Саммит ЕАЭС - юбилейный

При этом для организации важно не отставать от мировой повестки дня и внедрять все преимущества жизни XXI веке. Речь идет и о цифровой экономике, и об использовании элементов искусственного интеллекта, создании квантовых компьютеров.

"Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным. И все наши страны, которые его составляют. ЕАЭС - открытый союз. У нас и наблюдатели появились (речь о Молдове - ред.). Может быть, состав будет расширяться. А раз так (или если это будет так), то и гражданам наших стран будет хорошо, они будут чувствовать себя уверенно в наш бурный век", - заявил Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Дело в том, что нынешний саммит ЕАЭС - юбилейный, он ознаменован пятилетием подписания Договора о создании Евразийского экономического союза.

© Sputnik / Miroslav Rotari Встреча с лидерами ЕАЭС: Додон отправляется в Казахстан - детали юбилейного саммита

При этом Медведев отметил быстрое развитие объединения по сравнению с другими аналогичными организациями, которое происходит за счет учебы на чужих ошибках.

"Конечно, учиться лучше на чужих ошибках. Безусловно, да. Потому что некоторые вопросы, на которые, допустим, у других интеграционных структур ушли годы, десятилетия, мы проходили быстрее. Но у нас, может быть, и времени этого нет, потому что сейчас всё очень спрессовалось", - сказал российский премьер.

Кто стоял у истоков ЕАЭС

Медведев также напомнил, что у истоков ЕАЭС стоял первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По его словам сама, идея возникла в 1994 году, но реальное содержание интеграция получила с подписанием важных документов, одним из которых стало соглашение о Таможенном союзе.

"Это был первый шаг по пути интеграции, поскольку он впервые устранил таможенные барьеры на пути движения товаров, работ, услуг внутри нашей "тройки". А впоследствии были другие шаги – по созданию сначала Евразийского сообщества, а потом уже и созданию Евразийского союза, в которых принимали участие руководители соответствующих стран. И из "тройки" возникла "пятёрка", которая в настоящий момент и существует", - сказал глава российского правительства.

Молдова в качестве наблюдателя

Ранее стало известно, что президент Молдовы Игорь Додон отправился с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

"В Нур-Султане планирую провести двусторонние встречи с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.

"Сотрудничество между Молдовой и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года", - отметил президент республики.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Валовая: Молдова выиграет от активного участия правительства в ЕАЭС

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

© Sputnik / ЕАЭС

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