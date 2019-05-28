ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 2015 года. Молдова является наблюдателем в данной организации. Смотрите инфографику Sputnik.

Форматы взаимодействия государств с Евразийским экономическим союзом различны. Один из них - получение статуса наблюдателя.

Первый статус государства-наблюдателя был предоставлен Молдове (решение Высшего Евразийского совета от 14 мая 2018 года).

Рынок ЕАЭС – это примерно 180 миллионов потребителей. По мнению некоторых экспертов, Молдова может лидировать на этом рынке по некоторым видам товаров.

Товарооборот между Молдовой и странами ЕАЭС в прошлом году увеличился на 10%, а с января по март этого года – еще на 3,5%. Продовольствие и сельскохозяйственное сырье – основная статья молдавского экспорта.

© Sputnik / Vladimir Trefilov Валовая: Молдова выиграет от активного участия правительства в ЕАЭС

На сегодня республика экспортирует примерно на $1 млрд и может существенно увеличить поставки за счет ЕАЭС. Большой потенциал для сотрудничества также есть в сфере энергетики, где для членов этой организации действуют преференциальные цены.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что считает важным, чтобы республика работала с ЕАЭС в качестве страны-наблюдателя и на уровне правительства, которое должны сформировать по итогам прошедших в феврале парламентских выборов.

Важнейшим экономическим партнером Молдовы на востоке является Россия, которая занимает первое место по объему прямых иностранных инвестиций в молдавскую экономику. Товарооборот между двумя странами за прошлый год вырос на 11% до $939 млн.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK