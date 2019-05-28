13:46 28 Мая 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.21
  • USD18.06
  • RUB0.28
  • RON4.25
  • UAH0.69
Поиск
Зал суда. Архивное фото

У суда ЕАЭС в перспективе вырастет авторитет - Медведев

CC0 / Pixabay / Daniel_B_photos
ЕАЭС: первый юбилей и шанс для Молдовы
Получить короткую ссылку
Тема:
Молдова и ЕАЭС (92)
42 0 0

Премьер-министр России Дмитрий Медведев надеется, что суд ЕАЭС достигнет нужного уровня для разрешения споров стран, входящих в организацию.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в будущем достигнет должного уровня авторитета, чтобы решать спорные вопросы между странами-членами организации, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я вообще за всемерное использование судебной системы. В ряде случаев, если не удаётся договориться или позиции несовместимы, можно обратиться в суд. Но его решение будет авторитетно в том случае, если оно будет безукоризненно, без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. Суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией. Надеюсь, суд нашего объединения в перспективе достигнет такого уровня авторитета", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что споры между участниками объединения возникают постоянно, и это нормально, но необходимо преодолевать споры и находить консенсус, особенно на уровне правительств, а также вырабатывать согласованную политику.

Дмитрий Медведев
© Sputnik / Алексей Дружинин
Большая политика: будет ли расширяться ЕАЭС - дан ответ

"То, что раньше можно было сделать вот так, просто подписав соответствующее решение правительства, сейчас нужно делать на пятерых. В этом есть минусы. Но в этом есть и большие плюсы, потому что если мы сумели договориться о правилах игры на пятерых, соответственно, тот или иной экономический проект становится более успешным. И я надеюсь, что этому будут следовать и мои коллеги, и, значит, наши споры будут приводить к лучшим результатам. Но споры продолжаются, это нормально", - добавил Медведев.

В столице Казахстана Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора ЕАЭС.

Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС
© Sputnik /
ЕАЭС

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Молдова и ЕАЭС (92)

По теме

Кротенко: взаимодействие с ЕАЭС отвечает интересам Молдовы
Президент Молдовы отправился в Казахстан, где встретится с лидерами ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе
Теги:
Дмитрий Медведев, ЕАЭС


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

VELOFUN
Без лимита на возраст, с драйвом и улыбкой: первый акт велопраздника - фото
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
Найти олимпийские надежды: в Кишиневе организовали велопраздник
ЕАЭС
ЕАЭС: все, что нужно знать о союзе

Соцсети

sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться