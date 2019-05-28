У суда ЕАЭС в перспективе вырастет авторитет - Медведев

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik. Суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в будущем достигнет должного уровня авторитета, чтобы решать спорные вопросы между странами-членами организации, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Я вообще за всемерное использование судебной системы. В ряде случаев, если не удаётся договориться или позиции несовместимы, можно обратиться в суд. Но его решение будет авторитетно в том случае, если оно будет безукоризненно, без каких-либо комментариев исполняться всеми сторонами. Суд должен быть в этом смысле высшей инстанцией. Надеюсь, суд нашего объединения в перспективе достигнет такого уровня авторитета", - сказал Медведев в интервью телеканалу "Россия 24".

Он отметил, что споры между участниками объединения возникают постоянно, и это нормально, но необходимо преодолевать споры и находить консенсус, особенно на уровне правительств, а также вырабатывать согласованную политику.

© Sputnik / Алексей Дружинин Большая политика: будет ли расширяться ЕАЭС - дан ответ

"То, что раньше можно было сделать вот так, просто подписав соответствующее решение правительства, сейчас нужно делать на пятерых. В этом есть минусы. Но в этом есть и большие плюсы, потому что если мы сумели договориться о правилах игры на пятерых, соответственно, тот или иной экономический проект становится более успешным. И я надеюсь, что этому будут следовать и мои коллеги, и, значит, наши споры будут приводить к лучшим результатам. Но споры продолжаются, это нормально", - добавил Медведев.

В столице Казахстана Нур-Султане 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора ЕАЭС.

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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

© Sputnik / ЕАЭС

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