Реальны ли евразийские ожидания Молдовы, и есть ли шанс вступить в ЕАЭС

Пока у республики есть только статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Сможет ли Молдова когда-то стать полноправным членом интеграционного сообщества, и какие выгоды это повлечет за собой - ответы корреспондент Sputnik искал в беседе с экспертами.

КИШИНЕВ, 28 мая - Sputnik, Андрей Петрик. Президент Молдовы Игорь Додон находится с двухдневным рабочим визитом в столице Казахстана, где принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также проводит встречи с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС.

Глава государства напомнил, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации. "Сотрудничество между Молдовой и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года", - добавил Додон.

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По словам главы государства, Молдове выгодно интегрировать свою экономику в ЕАЭС, однако насколько реально республике стать полноправным членом сообщества, и какие выгоды скрываются за этим? Ответ на вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дала директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь.

По словам эксперта, исходя из комплекса обстоятельств, сложившихся в причерноморском регионе, в том числе в нашей республике, ситуацию со вступлением Молдовы в ЕАЭС сразу переломить не удастся, однако на данный момент есть ряд точек соприкосновения и направлений, по которым наша республика могла бы развивать с постсоветскими государствами взаимовыгодное торговое сотрудничество.

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Пока Молдова не является членом ЕАЭС, можно максимально использовать наработанные торгово-экономические связи в рамках СНГ. В Содружестве действует Соглашение о зоне свободной торговли, из которого не вышли окончательно даже Украина и Грузия. Молдова может извлечь выгоду и из сотрудничества с основными торговыми партнерами - Россией, Беларусью и Казахстаном, - но и с другими постсоветскими республиками, считает Шеларь.

Евразийский союз "повзрослел"

Экономический эксперт утверждает: не стоит повторять ошибок прошлого и ставить страну перед выбором - либо ЕС, либо - евразийская интеграция Молдовы. Если молдавские политики смогут найти этот баланс, экономика страны только выиграет, подчеркнула собеседница.

"Для того, чтобы стать членом какого-либо экономического, интеграционного сообщества, хоть ЕС, хоть ЕАЭС, не обязательно прощаться навсегда с теми, с кем уже налажены связи. Однако необходимо быть готовыми ко всем тем торгово-экономическим требованиям, которые предъявляет к стране и импортируемым из нее товарам каждое из интеграционных сообществ. Евразийский союз тоже повзрослел", - заявила Шеларь.

Шансы стать членом Евразийского союза у Молдовы есть, однако ошибочно полагать, что республике будет проще вступить в ЕС, чем в ЕАЭС, утверждает эксперт. На пространстве евразийского сообщества стандарты требования по качеству продукции значительно выросли, и молдавским производителям следует не только успевать за ними, но и идти на шаг вперед.

"Молдова должна быть экономически привлекательной для вступления в ЕАЭС. На данном этапе нам необходимо развивать деловую среду, повышать качество товаров. Тогда мы сможем сохранить конкурентное преимущество и для западных, европейских партнеров, и для стран ЕАЭС и СНГ", - сказала собеседница.

Оба интеграционных направления характеризуют для Молдовы идею, которая популярна в ЕС, в частности. Это - разноскоростная интеграция, при которой государство не теряет налаженных связей с одними внешнеэкономическими партнерами, но интенсивнее сотрудничает с теми странами, где наблюдается больший экономический интерес. "В таком случае Молдова может стать тем мостом между Востоком и Западом, о котором так долго говорят местные политики", - резюмировала Шеларь.

Политика не должна мешать экономике

Экономическое сотрудничество должно быть свободно от политики, в целом, ведь оно не носит стратегический характер. Россия, к примеру, не поставляет Молдове товары двойного назначения, в обратном торговом направлении наблюдается тот же процесс. Об этом в комментарии корреспонденту Sputnik Молдова заявил эксперт российского Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"На мой взгляд, разговоры евробюрократов о том, что кто-то в ЕАЭС будет мешать Молдове сохранять отношения с Евросоюзом, - от лукавого. Проблема лишь в том, что Молдова сегодня недостаточно предлагает российскому рынку. Стране есть куда расти, а молдавские товары могли бы занять и другие ниши на рынке России, кроме поставок плодоовощной и винодельческой продукции", - отметил эксперт.

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Молдова, несомненно, должна продолжать поставлять на российский, белорусский и казахский рынки овощи, фрукты и вино, однако республике необходимо сконцентрироваться на определении и начале производства товаров, которых нет на рынках этих стран. Тогда успех будет чувствоваться каждым гражданином республики. Судя же по заработку рядового крестьянина в Молдове, который в сезон едва ли доходит до 2 тысяч леев, сложно сказать, что население почувствует значительные перемены, считает Брутер.

"Сегодня в Молдове в значительной степени утеряны имевшиеся технологии, иностранные инвесторы неохотно приходят на ваш рынок, так как не понимают, чем конкретно заняться, чтобы не обанкротиться в результате. Промышленная база утеряна, а новой нет. Более того, ряд продтоваров на полках молдавских магазинов - российского и белорусского производства, страна не может покрыть в полной мере потребление по ряду продовольственных продуктов", - отметил собеседник.

Решать проблему в комплексе, по-хозяйски, по мнению Брутера, должно в экстренном порядке правительство республики, разработав долгосрочный план модернизации экономики, превратив ее из большого базара, из страны потребления, в интересную своей продукцией республику.

"Тогда и в ЕАЭС Молдову примут с распростертыми объятиями, и ЕС будет заинтересован не терять связей с республикой", - подытожил собеседник.

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В столице Казахстана Нур-Султане 29 мая проходит юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора ЕАЭС.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

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