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В Нур-Султане начинается заседание ВЕЭС - Молдова наблюдает

© Sputnik / Алексей Бабушкин
ЕАЭС: первый юбилей и шанс для Молдовы
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (97)
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета открывается в среду в столице Казахстана Нур-Султане: президент Молдовы Игорь Додон участвует в качестве лидера страны-наблюдателя.

КИШИНЕВ, 29 мая -Sputnik. В заседании Высшего Евразийского экономического совета принимает участие президент России Владимир Путин, который накануне прилетел в республику.

ЕАЭС
© Sputnik / Asatur Yesayants
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Он приехал в Дворец независимости, где будет проходить саммит, вместе с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры стран объединения отправились на заседание, которое пройдёт в узком и расширенном форматах. На встречу приглашены президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.

Ранее сообщалось, что члены высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

Заседание межправительственного Евразийского совета
© Sputnik / Asatur Yesayants
ЕАЭС: первая пятилетка и перспективы для Молдовы

К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств-участников ЕАЭС.

Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.

Мнение: Молдове было бы выгодно войти в ЕАЭС>>>

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

ЕАЭС
© Sputnik /
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Тема:
Молдова и ЕАЭС (97)

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Теги:
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