В Нур-Султане начинается заседание ВЕЭС - Молдова наблюдает

КИШИНЕВ, 29 мая -Sputnik. В заседании Высшего Евразийского экономического совета принимает участие президент России Владимир Путин, который накануне прилетел в республику.
Он приехал в Дворец независимости, где будет проходить саммит, вместе с лидерами Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Участников форума встретил глава республики Касым-Жомарт Токаев.
Лидеры стран объединения отправились на заседание, которое пройдёт в узком и расширенном форматах. На встречу приглашены президент Молдовы Игорь Додон как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.
Ранее сообщалось, что члены высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.
К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств-участников ЕАЭС.
Будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике.
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ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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